На Костянтинівському напрямку РФ посилила штурми, адаптуючись під погоду, - 44 ОМБр

На Костянтинівському напрямку ворог збільшив кількість штурмів, намагаючись приховати пересування від тепловізійних систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир 3-го механізованого батальйону 44-ї окремої механізованої бригади В’ячеслав Гудзь.

За його словами, ситуація змінилася через поповнення сил противника. Ймовірно, саме тому він активізував штурмові дії.

Ворог застосовує піхотні атаки, а подекуди використовує мотоцикли та квадроцикли. Наступальні дії відбуваються як удень, так і вночі. У темну пору доби противник пересувається під пончо, намагаючись зменшити помітність для тепловізійних дронів.

"В цілому тактика не змінилася. Тільки стало їх більше, і більше вмирають кожен день. Якщо погода сприяє польотам БпЛА різних типів, то вони просуваються по одному, по два. Коли погода менше сприяє, вони просуваються двійками, трійками, четвірками. На мотоциклах, на квадроциклах з усіх напрямків. Тобто не по одному, а три чотири, п’ять, а то і шість сім", - розповів командир 3-го механізованого батальйону 44 ОМБр.

Що передувало?

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський днями повідомив, що у квітні активність російських окупаційних військ на Костянтинівському напрямку помітно зросла. Противник намагається проводити тут наступальні дії малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів. Так, з початку цього тижня ворог здійснив на Костянтинівському напрямку 76 атак станом на 01.05.26.

