"Зеленка" и плохая погода в апреле осложнили ситуацию под Купянском для Сил обороны, – Трегубов

Ситуацию под Купянском в Харьковской области для Сил обороны осложняют два фактора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Благоприятные для РФ факторы

"Они накапливали личный состав и, собственно, потенциал для наступательных действий. И с февраля по март, когда интенсивность боевых действий снизилась, они залечивали раны", – рассказал пресс-секретарь.

По словам Трегубова, армии РФ помогают два благоприятных фактора – так называемая "зеленка" (зеленая растительность с наступлением тепла), а также плохая погода в апреле.

Читайте также: Российские войска пытаются прорваться к Купянску с двух направлений, – Силы обороны

Ситуация вокруг Голубовки

Он отметил, что "ключевую роль" в наступлении на Купянск играет Голубовка – населенный пункт к северу от города. Именно оттуда силы РФ пытаются "просачиваться" внутрь.

"Уничтожать россиян, пытающихся войти в город с севера, нужно, и это немного сложнее, чем тогда, когда Голубовка была более контролируемой. Здесь мы в курсе проблемы, здесь мы в курсе того, как с ней бороться, просто вопрос в том, что россиян много", – добавил Трегубов.

Читайте также: Потери до 70% – Трегубов о попытках РФ прорваться в Купянск через трубы