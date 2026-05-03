"Зеленка" и плохая погода в апреле осложнили ситуацию под Купянском для Сил обороны, – Трегубов

Ситуация под Купянском

Ситуацию под Купянском в Харьковской области для Сил обороны осложняют два фактора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Благоприятные для РФ факторы

"Они накапливали личный состав и, собственно, потенциал для наступательных действий. И с февраля по март, когда интенсивность боевых действий снизилась, они залечивали раны", – рассказал пресс-секретарь.

По словам Трегубова, армии РФ помогают два благоприятных фактора – так называемая "зеленка" (зеленая растительность с наступлением тепла), а также плохая погода в апреле.

Ситуация вокруг Голубовки

Он отметил, что "ключевую роль" в наступлении на Купянск играет Голубовка – населенный пункт к северу от города. Именно оттуда силы РФ пытаются "просачиваться" внутрь.

"Уничтожать россиян, пытающихся войти в город с севера, нужно, и это немного сложнее, чем тогда, когда Голубовка была более контролируемой. Здесь мы в курсе проблемы, здесь мы в курсе того, как с ней бороться, просто вопрос в том, что россиян много", – добавил Трегубов.

Топ комментарии
Погана погода -то основний чинник втрат з боку України та просуванню кацапів на фронті.Ні корупція в армії ,ні херове командування,ні нестача особового складу,ні відсутність нормальної зброї для зупинки ворога. Знайшли причину-погода.
03.05.2026 00:04 Ответить
Чому погода допомагає лише кацапам?Можливо проблема в командуванні?
02.05.2026 23:48 Ответить
Дивно шо погоду звинуватили ,а не Порошенка.
03.05.2026 00:15 Ответить
02.05.2026 23:48 Ответить
А Ви хіба не чули про поганого танцюриста? Їм у також заважає щось.
03.05.2026 04:46 Ответить
Тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато

02.05.2026 23:58 Ответить
....а тут ми не в курсі, як із цим боротися.
03.05.2026 09:39 Ответить
03.05.2026 00:04 Ответить
Ну це як блекаут через хмарну погоду...
03.05.2026 00:09 Ответить
03.05.2026 00:15 Ответить
Буде більший пройоб і про пороха згадають...
03.05.2026 06:24 Ответить
03.05.2026 06:52 Ответить
Поганому танцюристу завжди щось заважає.
03.05.2026 00:22 Ответить
Зелень допомагає рашистам?
03.05.2026 01:28 Ответить
...з першого дня свого "царювання". Ну, він же не лох
03.05.2026 06:26 Ответить
і що? Нас готують до здачі Куп'янська?
03.05.2026 01:31 Ответить
Повідомлення на рівні дитячого садка.Брехати вміємо? Погана погода це яка? Що буде" зеленка" -+не чули,не знаєм..
03.05.2026 02:38 Ответить
Трегубов, розкажи, як там "до сотні росіян, заблокованих в центрі Куп'янська"? Пів рпоку розказував, а тут перестав.
03.05.2026 06:05 Ответить
Трєгубов, не та зелень ворогу допомагає на фронті, а "зелень" при владі! Розповів би нам, чому ситуація значно погіршилась після зняття з посади Залужного. Тебе послухати, то невдовзі нам мухи заважати будуть.
03.05.2026 06:52 Ответить
 
 