Российские войска пытаются прорваться к Купянску с двух направлений, - Силы обороны

Российские войска пытаются продвинуться к Купянску с правого и левого берегов Оскола, усиливая давление на украинские позиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"В город Купянск на правом берегу реки Оскол россияне активно пытаются проникнуть с севера. Им удалось немного продвинуться ближе к поселку Голубовка. Они используют, в частности, различные инфраструктурные объекты, такие как газовые трубы, в своих попытках проникнуть в северные районы города. На данный момент их удается уничтожать, но ситуация, именно когда они дошли до Голубовки, стала сложнее, чем, например, была несколько месяцев назад", — отметил Трегубов.

Еще одним вектором вражеского наступления остается левобережье Оскола. Здесь противник пытается продвинуться вперед, однако упирается в масштабный плацдарм Сил обороны, который является ключевым оборонительным узлом на этом направлении.

"На левом берегу реки Оскол находится наш достаточно большой плацдарм, который россияне пытаются вытеснить за реку, атакуя в направлении Купянска-Вузлового, в частности, наиболее активные попытки вклиниться идут через населенный пункт Ковшаровка. Там ситуация тоже не простая, там россияне с нескольких сторон стоят и атакуют", — рассказал Трегубов.

Что предшествовало?

Ранее военные сообщили, что на Купянском направлении ситуация остается контролируемой, но сложной. Враг продвигается по лесополосам, накапливает силы и затрудняет логистику Сил обороны.

