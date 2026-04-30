Новости Бои на Купянском направлении
Российские войска пытаются прорваться к Купянску с двух направлений, - Силы обороны

Российские войска пытаются продвинуться к Купянску с правого и левого берегов Оскола, усиливая давление на украинские позиции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала сообщил спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов.

"В город Купянск на правом берегу реки Оскол россияне активно пытаются проникнуть с севера. Им удалось немного продвинуться ближе к поселку Голубовка. Они используют, в частности, различные инфраструктурные объекты, такие как газовые трубы, в своих попытках проникнуть в северные районы города. На данный момент их удается уничтожать, но ситуация, именно когда они дошли до Голубовки, стала сложнее, чем, например, была несколько месяцев назад", — отметил Трегубов.

Еще одним вектором вражеского наступления остается левобережье Оскола. Здесь противник пытается продвинуться вперед, однако упирается в масштабный плацдарм Сил обороны, который является ключевым оборонительным узлом на этом направлении.

"На левом берегу реки Оскол находится наш достаточно большой плацдарм, который россияне пытаются вытеснить за реку, атакуя в направлении Купянска-Вузлового, в частности, наиболее активные попытки вклиниться идут через населенный пункт Ковшаровка. Там ситуация тоже не простая, там россияне с нескольких сторон стоят и атакуют", — рассказал Трегубов.

Ранее военные сообщили, что на Купянском направлении ситуация остается контролируемой, но сложной. Враг продвигается по лесополосам, накапливает силы и затрудняет логистику Сил обороны.

А ви думали як буде ?
Дозволили воровитому зебілу обезголовити керівництво ЗСУ
30.04.2026 11:53 Ответить
Геройське нюхання!😁
30.04.2026 12:18 Ответить
Та невже? Кацапи ж його вже три рази взяли, то куди вони прориваються?
30.04.2026 11:53 Ответить
Якщо Зеленський погодиться на **************** перемир'я, тоді противник без втрат накопичить достатньо піхоти на цьому напрямку і Куп'янську Вузловому разом із українським плацдармом на східному березі Осколу - кінець.
30.04.2026 11:55 Ответить
А хто тобі сказав, що під час перемирʼя росіяне не несуть втрати?
30.04.2026 12:01 Ответить
Якщо маєш якийсь інсайд, тоді поділись
30.04.2026 12:18 Ответить
Якщо погодиться - буде Боутік.
30.04.2026 12:06 Ответить
 
 