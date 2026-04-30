Російські війська намагаються прорватися до Куп’янська з двох напрямків, - Сили оборони

Російські війська намагаються просунутися до Куп’янська з правого та лівого берегів Осколу, посилюючи тиск на українські позиції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

"У місто Куп’янськ на правому березі річки Оскіл росіяни активно намагаються лізти з півночі. Їм вдалося трішки ближче просунутися у селище Голубівка. Вони використовують, зокрема, різні інфраструктурні об’єкти, як то газові  труби у своїх намаганнях проникати до північних районів міста. Станом на зараз, їх вдається знищувати, але ситуація, саме коли вони дійшли до Голубівки, стала складніша, ніж, наприклад, була кілька місяців тому", - зазначив Трегубов.

Ще одним вектором ворожого наступу залишається лівобережжя Осколу. Тут противник намагається просунутися вперед, проте впирається у масштабний плацдарм Сил оборони, що є ключовим оборонним вузлом на цьому напрямку.

"На лівому березі річки Оскіл є наш достатньо великий плацдарм, який росіяни намагаються витіснити за річку, атакуючи у напрямку Куп'янська-Вузлового, зокрема, найактивніші спроби вклинитися йдуть через населений пункт Ківшарівка. Там ситуація теж не проста, там росіяни з декількох боків стоять і атакують", - розповів Трегубов.

Що передувало?

Раніше військові повідомили, що на Куп’янському напрямку ситуація залишається контрольованою, але складною. Ворог просувається лісосмугами, накопичує сили та ускладнює логістику Сил оборони.

А ви думали як буде ?
Дозволили воровитому зебілу обезголовити керівництво ЗСУ
30.04.2026 11:53 Відповісти
Геройське нюхання!😁
30.04.2026 12:18 Відповісти
Та невже? Кацапи ж його вже три рази взяли, то куди вони прориваються?
30.04.2026 11:53 Відповісти
Якщо Зеленський погодиться на **************** перемир'я, тоді противник без втрат накопичить достатньо піхоти на цьому напрямку і Куп'янську Вузловому разом із українським плацдармом на східному березі Осколу - кінець.
30.04.2026 11:55 Відповісти
А хто тобі сказав, що під час перемирʼя росіяне не несуть втрати?
30.04.2026 12:01 Відповісти
Якщо маєш якийсь інсайд, тоді поділись
30.04.2026 12:18 Відповісти
Якщо погодиться - буде Боутік.
30.04.2026 12:06 Відповісти
 
 