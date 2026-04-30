Російські війська намагаються прорватися до Куп’янська з двох напрямків, - Сили оборони
Російські війська намагаються просунутися до Куп’янська з правого та лівого берегів Осколу, посилюючи тиск на українські позиції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі повідомив речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
"У місто Куп’янськ на правому березі річки Оскіл росіяни активно намагаються лізти з півночі. Їм вдалося трішки ближче просунутися у селище Голубівка. Вони використовують, зокрема, різні інфраструктурні об’єкти, як то газові труби у своїх намаганнях проникати до північних районів міста. Станом на зараз, їх вдається знищувати, але ситуація, саме коли вони дійшли до Голубівки, стала складніша, ніж, наприклад, була кілька місяців тому", - зазначив Трегубов.
Ще одним вектором ворожого наступу залишається лівобережжя Осколу. Тут противник намагається просунутися вперед, проте впирається у масштабний плацдарм Сил оборони, що є ключовим оборонним вузлом на цьому напрямку.
"На лівому березі річки Оскіл є наш достатньо великий плацдарм, який росіяни намагаються витіснити за річку, атакуючи у напрямку Куп'янська-Вузлового, зокрема, найактивніші спроби вклинитися йдуть через населений пункт Ківшарівка. Там ситуація теж не проста, там росіяни з декількох боків стоять і атакують", - розповів Трегубов.
Що передувало?
Раніше військові повідомили, що на Куп’янському напрямку ситуація залишається контрольованою, але складною. Ворог просувається лісосмугами, накопичує сили та ускладнює логістику Сил оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дозволили воровитому зебілу обезголовити керівництво ЗСУ