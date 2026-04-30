Ворог найбільше атакує на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. МАПИ
Протягом минулої доби на передовій зафіксовано 177 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Вчора противник завдав двох ракетних ударів, застосував дві ракети, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, задіяв для уражень 9683 дронів-камікадзе і здійснив 3326 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Товстодубове, Вільна Слобода; Тихе та Великомихайлівка на Дніпропетровщині; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Зірниця, Гірке, Копані, Барвінівка, Широке, Новоселівка, Омельник, Микільське, Мала Токмачка, Зарічне, Новоолександрівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне, Таврійське та Оріхів.
Ураження ворога
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 15 районів зосередження живої сили противника, два пункти управління, засіб протиповітряної оборони та пункт управління БпЛА.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулось п’ять боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів із застосуванням п’яти КАБ, здійснив 84 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема два - із застосуванням РСЗВ.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше.
На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у бік Новоосинового, Глушківки та Куп’янська.
На Лиманському напрямку противник сім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки та Лиман.
На Слов’янському напрямку агресор сім разів проводив штурмові дії, в бік Рай-Олександрівки та в районах населених пунктів Ямпіль, Закітне і Різниківка.
На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в бік Никифорівки.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Олександро-Шультиного та Степанівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 41 штурмову дію агресора у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє, Вільне, Сергіївка, Кучерів Яр та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Никанорівка, Рівне, Молодецьке, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне.
На Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, у бік Олександрограда, Калинівського та Нового Запоріжжя.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 24 атаки окупантів у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Добропілля, Варварівки, Гуляйполя та у бік Залізничного, Староукраїнки, Гуляйпільського, Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного.
На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки.
На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили чотири ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
У Приморському продовжуються активні бої, ускладнені масовим застосуванням FPV-дронів з обох сторін. У центрі селища відзначається присутність як піхоти ЗСУ, так і російських підрозділів.
На Гуляйпільському напрямку зафіксовано російські удари по житловій забудові у Варварівці, Залізничному та Добропіллі, незважаючи на попередні заяви противника щодо встановлення контролю над цими населеними пунктами.
У районі Гуляйпільського зона бойових дій розширилася: противник веде штурмові дії зі сходу та південного сходу.
Добропільський напрямок:
У Родинському зафіксовано просування супротивника у центрі. Авіація та оператори БПЛА ЗСУ завдають ударів по висотній забудові, зайнятій російською піхотою.
На північний захід від Мирнограда і на північ від Світлого противник зайняв територію шахти «Новатор», вагонне депо та терикон.
На північ від Покровська під контроль противника перейшов опорний пункт у лісосмузі.
Костянтинівський напрямок:
В Іллінівці супротивник зняв кадри демонстрації прапорів у північній та центральній частинах населеного пункту. За наявною інформацією, бої за селище продовжуються.
На східній околиці Костянтинівки російські війська продовжують проникати до мікрорайонів Гора, Шанхай та Сантуринівка, намагаючись накопичити сили для подальших штурмів.
Ситуація загострюється.
Лиманський напрямок:
ЗСУ продовжують утримувати позиції у північній, центральній та південній частинах Ямполя. Це підтверджують нові кадри російських ударів, які спростовують заяви мо рф про захоплення села ще 20 листопада 2025 року. Аналогічна ситуація в Озерному, де противник обмежився «прапором» без реального контролю над територією.
Істотних змін лінії фронту не зафіксовано.
На Куп'янському напрямку російські війська продовжують штурмові дії малими групами у бік Куп'янська-Вузлового та східних околиць Куп'янська. Густе листя, що з'явилося, допомагає противнику потайки проникати вглиб території, проте інтенсивна робота дронів перешкоджає стрімкому наступу. Просування залишається повільним та супроводжується значними втратами. Проте наближення противника до річки Оскіл створює додаткові ризики для організації оборони."