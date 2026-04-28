Ворог готує штурми та активізується в лісосмугах на Куп’янському напрямку, - бригада "Помста". ВIДЕО

На Куп’янському напрямку ситуація залишається контрольованою, але складною. Ворог просувається лісосмугами, накопичує сили та ускладнює логістику Сил оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо розповів офіцер групи управління штабу 1-ї прикордонної комендатури "Оріон" бригади "Помста"Володимир Вальчук.

"Ситуація на даний час контрольована, але важка. Сили оборони перебувають на своїх позиціях, нищать ворога, але є певні ускладнення з логістикою, оскільки ворог досить непогано контролює наші логістичні шляхи. Крім того, наявність водної перешкоди на Куп'янському напрямку вносить певні корективи в роботу Сил оборони України, а забезпечення підрозділів, які перебувають на лівому березі річки Оскіл, трохи ускладнене", - зауважив Вальчук.

За словами офіцера, на Куп’янському напрямку нині фіксується певне пожвавлення дій противника. Це пов’язано з тим, що дерева ще недостатньо вкриті листям, тому пересування ворога на підступах до українських передових позицій легше виявляти.

Водночас військовий зазначив, що з настанням так званої "зеленої пори", коли рослинність стане густішою, противник, імовірно, активізує свої дії.

"Ворог дуже активно просувається лісосмугами, намагається накопичитися і надалі перейти до штурмових дій. І ця "зеленка" впливатиме на те, що противника буде важче виявити, ніж зараз. Але дрони в небі є, військовослужбовці на позиціях, і Сили оборони готові й будуть стримувати ту навалу, яка сунутиме в наш бік", - наголосив Вальчук.

Що передувало?

За даними Генштабу, минулої доби на Куп’янському напрямку ворог чотири рази атакував у районах Новоосинового, Кіндрашівки та в бік Куп’янська, Ківшарівки.

