Враг готовит штурмы и активизируется в лесополосах на Купянском направлении, - бригада "Помста". ВИДЕО

На Купянском направлении ситуация остается под контролем, но остается сложной. Враг продвигается по лесополосам, накапливает силы и затрудняет логистику Сил обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в проекте "Україський фокус. Ранок" на Slawa.TV и Еспресо рассказал офицер группы управления штаба 1-й пограничной комендатуры "Оріон" бригады "Помста" Владимир Вальчук.

"Ситуация в настоящее время контролируемая, но тяжелая. Силы обороны находятся на своих позициях, уничтожают врага, но есть определенные сложности с логистикой, поскольку враг достаточно хорошо контролирует наши логистические пути. Кроме того, наличие водного препятствия на Купянском направлении вносит определенные коррективы в работу Сил обороны Украины, а обеспечение подразделений, находящихся на левом берегу реки Оскол, несколько затруднено", - отметил Вальчук.

По словам офицера, на Купянском направлении в настоящее время фиксируется некоторое оживление действий противника. Это связано с тем, что деревья еще недостаточно покрыты листвой, поэтому передвижения врага на подступах к украинским передовым позициям легче обнаруживать.

В то же время военный отметил, что с наступлением так называемого "зеленого периода", когда растительность станет гуще, противник, вероятно, активизирует свои действия.

"Враг очень активно продвигается по лесополосам, пытается скопиться и в дальнейшем перейти к штурмовым действиям. И эта "зелень" повлияет на то, что противника будет сложнее обнаружить, чем сейчас. Но дроны в небе есть, военнослужащие на позициях, и Силы обороны готовы и будут сдерживать то наступление, которое пойдет в нашу сторону", - подчеркнул Вальчук.

Что предшествовало?

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг четыре раза атаковал в районах Новоосиново, Киндрашовки и в сторону Купянска, Ковшаровки.

