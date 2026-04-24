УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8778 відвідувачів онлайн
Новини Відео Бойові дії на сході Бойові дії на півдні
661 16

Штурмовик - це універсальний солдат. Він має вміти і копати, і тримати оборону, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич. ВIДЕО

Штурмовик у Силах оборони повинен мати як гарну фізичну підготовку, так і інтелектуальну.

Про це у подкасті журналістці Тетяні Гончаровій заявив командир розвідувального батальйону 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Юрій Лінкевич, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Штурмовик - це універсальний солдат, він має все вміти робити. Не тільки копати і тримати оборону, а й мати нестандартний склад розуму, щоб діяти швидко в нестандартних ситуаціях", - наголосив він.

Командир зазначив, що навчання штурмовика триває щонайменше 4 місяці.

"БЗВП зараз триває майже 2 місяці. Якщо після неї піхотинець готовий, то у штурмовики він має пройти ще фахову підготовку на конкретну посаду. Вже в самих штурмових підрозділах вони ще готуються: специфіку дій, макети місцевості підшукують під якісь дії. 

Я називаю їх штурмовик-піхотинець. Тому що вони і штурмують, і закріпляються, і тримають оборону місяцями. Потім з тієї ж оборони переходять знову в атаку", - пояснив Лінкевич.

Автор: 

бойові дії (5695) Айдар (142)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гарні штурмовики вийдуть з 50+ хворих?
24.04.2026 18:00 Відповісти
24.04.2026 18:00 Відповісти
ідеально одноразові
ідеально одноразові
24.04.2026 18:02 Відповісти
Від універсальних солдат потрібно переходити до спеціалізованих підрозділів. Якщо є штурмовики, то вони не мають копати окопи, вони мають штурмувати.
24.04.2026 18:39 Відповісти
24.04.2026 18:39 Відповісти
у нас верхівка влади - універсальні ефективні менеджери, які не спеціалізуються абсолютно ні в чому.

шо ти хочеш від їх підлеглих, яких вони призначили ?
24.04.2026 18:47 Відповісти
24.04.2026 18:47 Відповісти
Війна стає складнішою з кожним днем, дрони все змінили, вже немає піхоти, росіяни готують бійців під кожне завдання окремо.
24.04.2026 18:53 Відповісти
24.04.2026 18:53 Відповісти
Особливо коли він 45+ із куплю вже хронічних хвороб.
24.04.2026 18:02 Відповісти
24.04.2026 18:02 Відповісти
Він мабуть передивився фільм універсальний солдат? Там теж такі супербійці були, але навіть в одного розум повернувся щоб піти проти його командира.
24.04.2026 18:02 Відповісти
24.04.2026 18:02 Відповісти
А шо ж будуть робиті інженерні війська - будувати хатинки генералам у тилу. Копати вони повинні окопи у повний профіль - бред повний.
24.04.2026 18:10 Відповісти
24.04.2026 18:10 Відповісти
за великим рахунком він правий:

підготовка німецького піхотинця часів 2WW передбачала, крім володіння всією лінійкою стрілецької зброї, і саперну (мінно-підривну) справу, і вміння користуватись засобами зв'язку.
інженерне ж обладнання позицій було базовою підготовкою піхотинця починаючи з Запоріжської Січі (Січ - фортеця)

.
24.04.2026 18:27 Відповісти
24.04.2026 18:27 Відповісти
на намальотє Ф-16 штурмовик має вміти літати ? А підводним човном керувати ? А бути діректором батальйону замість Лінкевича ?

якщо так, то нахрін там Лінкєвич ? Хай посадять замість нього якогось універсального штурмовика. І не тільки замість нього.
24.04.2026 18:34 Відповісти
24.04.2026 18:34 Відповісти
Лінкевич універсальний ідіот, і язиком вміє теліпати наліво направо , розказувати що його кріпаки повинні, і одночасно нагороди і премії отримувати знаходячись в штабі чи дома в теплому халаті і ще багато багато чого може.
24.04.2026 18:16 Відповісти
24.04.2026 18:16 Відповісти
універсальних солдатів 18-23 ЗЄля відправив в Європу.
в Україні залишились лише "гастритні" солдати ЗЄліного фольксштурму

.
24.04.2026 18:19 Відповісти
24.04.2026 18:19 Відповісти
Командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич Джерело: https://censor.net/ua/v3612212 дебіл!!!

Штурмовик,це фізично винослива,підгототовлена людина,забаспечена всим необхідним і з командиром не дебілом!!!
24.04.2026 18:20 Відповісти
24.04.2026 18:20 Відповісти
з командиром, який має хоч трошки уявляти, що штурм і оборона - це трошки діаметрально різні речі
24.04.2026 18:30 Відповісти
24.04.2026 18:30 Відповісти
Які нах штурмовики в еру дронів? Будуйте оборонні лінії одну за одною і зустрічайте дронами. Вам дай мільйон воїнів, ви їх усіх разом кинете в м'ясні штурми. Добре, що в Україні багато ухилянтів. Якби всі рвалися в бій, то вже б давно зточилися в нікому непотрібних штурмах посадок.
24.04.2026 18:21 Відповісти
24.04.2026 18:21 Відповісти
Звідки взагалі взялося це поняття -штурмовик? "Зоряні війни" надивилися? Самі вигадали-самі обгрунтовують хто та що?
24.04.2026 18:29 Відповісти
24.04.2026 18:29 Відповісти
 
 