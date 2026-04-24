Штурмовик - це універсальний солдат. Він має вміти і копати, і тримати оборону, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич. ВIДЕО
Штурмовик у Силах оборони повинен мати як гарну фізичну підготовку, так і інтелектуальну.
Про це у подкасті журналістці Тетяні Гончаровій заявив командир розвідувального батальйону 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Юрій Лінкевич, передає Цензор.НЕТ.
"Штурмовик - це універсальний солдат, він має все вміти робити. Не тільки копати і тримати оборону, а й мати нестандартний склад розуму, щоб діяти швидко в нестандартних ситуаціях", - наголосив він.
Командир зазначив, що навчання штурмовика триває щонайменше 4 місяці.
"БЗВП зараз триває майже 2 місяці. Якщо після неї піхотинець готовий, то у штурмовики він має пройти ще фахову підготовку на конкретну посаду. Вже в самих штурмових підрозділах вони ще готуються: специфіку дій, макети місцевості підшукують під якісь дії.
Я називаю їх штурмовик-піхотинець. Тому що вони і штурмують, і закріпляються, і тримають оборону місяцями. Потім з тієї ж оборони переходять знову в атаку", - пояснив Лінкевич.
шо ти хочеш від їх підлеглих, яких вони призначили ?
підготовка німецького піхотинця часів 2WW передбачала, крім володіння всією лінійкою стрілецької зброї, і саперну (мінно-підривну) справу, і вміння користуватись засобами зв'язку.
інженерне ж обладнання позицій було базовою підготовкою піхотинця починаючи з Запоріжської Січі (Січ - фортеця)
.
якщо так, то нахрін там Лінкєвич ? Хай посадять замість нього якогось універсального штурмовика. І не тільки замість нього.
в Україні залишились лише "гастритні" солдати ЗЄліного фольксштурму
.
Штурмовик,це фізично винослива,підгототовлена людина,забаспечена всим необхідним і з командиром не дебілом!!!