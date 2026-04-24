Штурмовик - це універсальний солдат. Він має вміти і копати, і тримати оборону, - командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич. ВIДЕО

Штурмовик у Силах оборони повинен мати як гарну фізичну підготовку, так і інтелектуальну.

Про це у подкасті журналістці Тетяні Гончаровій заявив командир розвідувального батальйону 24-го окремого штурмового полку "Айдар" Юрій Лінкевич, передає Цензор.НЕТ.

"Штурмовик - це універсальний солдат, він має все вміти робити. Не тільки копати і тримати оборону, а й мати нестандартний склад розуму, щоб діяти швидко в нестандартних ситуаціях", - наголосив він.

Командир зазначив, що навчання штурмовика триває щонайменше 4 місяці.

"БЗВП зараз триває майже 2 місяці. Якщо після неї піхотинець готовий, то у штурмовики він має пройти ще фахову підготовку на конкретну посаду. Вже в самих штурмових підрозділах вони ще готуються: специфіку дій, макети місцевості підшукують під якісь дії.

Я називаю їх штурмовик-піхотинець. Тому що вони і штурмують, і закріпляються, і тримають оборону місяцями. Потім з тієї ж оборони переходять знову в атаку", - пояснив Лінкевич.