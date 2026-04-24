Штурмовик — это универсальный солдат. Он должен уметь и копать, и держать оборону, — командир разведбата полка "Айдар" Линкевич. ВИДЕО
Штурмовик в Силах обороны должен обладать как хорошей физической подготовкой, так и интеллектуальной.
Об этом в подкасте журналистке Татьяне Гончаровой заявил командир разведывательного батальона 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" Юрий Линкевич, передает Цензор.НЕТ.
"Штурмовик — это универсальный солдат, он должен уметь все. Не только копать и держать оборону, но и обладать нестандартным складом ума, чтобы быстро действовать в нестандартных ситуациях", — подчеркнул он.
Командир отметил, что обучение штурмовика длится не менее 4 месяцев.
"БЗВП сейчас длится почти 2 месяца. Если после нее пехотинец готов, то в штурмовики он должен пройти еще профессиональную подготовку на конкретную должность. Уже в самих штурмовых подразделениях они еще готовятся: изучают специфику действий, макеты местности подбирают под какие-то действия.
Я называю их штурмовик-пехотинец. Потому что они и штурмуют, и закрепляются, и держат оборону месяцами. Затем из той же обороны переходят снова в атаку", — пояснил Линкевич.
підготовка німецького піхотинця часів 2WW передбачала, крім володіння всією лінійкою стрілецької зброї, і саперну (мінно-підривну) справу, і вміння користуватись засобами зв'язку.
інженерне ж обладнання позицій було базовою підготовкою піхотинця починаючи з Запоріжської Січі (Січ - фортеця)
.
в Україні залишились лише "гастритні" солдати ЗЄліного фольксштурму
.
Штурмовик,це фізично винослива,підгототовлена людина,забаспечена всим необхідним і з командиром не дебілом!!!