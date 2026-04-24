Штурмовик — это универсальный солдат. Он должен уметь и копать, и держать оборону, — командир разведбата полка "Айдар" Линкевич. ВИДЕО

Штурмовик в Силах обороны должен обладать как хорошей физической подготовкой, так и интеллектуальной.

Об этом в подкасте журналистке Татьяне Гончаровой заявил командир разведывательного батальона 24-го отдельного штурмового полка "Айдар" Юрий Линкевич, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Штурмовик — это универсальный солдат, он должен уметь все. Не только копать и держать оборону, но и обладать нестандартным складом ума, чтобы быстро действовать в нестандартных ситуациях", — подчеркнул он.

Командир отметил, что обучение штурмовика длится не менее 4 месяцев.

"БЗВП сейчас длится почти 2 месяца. Если после нее пехотинец готов, то в штурмовики он должен пройти еще профессиональную подготовку на конкретную должность. Уже в самих штурмовых подразделениях они еще готовятся: изучают специфику действий, макеты местности подбирают под какие-то действия. 

Я называю их штурмовик-пехотинец. Потому что они и штурмуют, и закрепляются, и держат оборону месяцами. Затем из той же обороны переходят снова в атаку", — пояснил Линкевич.

Гарні штурмовики вийдуть з 50+ хворих?
24.04.2026 18:00 Ответить
ідеально одноразові
24.04.2026 18:02 Ответить
Особливо коли він 45+ із куплю вже хронічних хвороб.
24.04.2026 18:02 Ответить
Він мабуть передивився фільм універсальний солдат? Там теж такі супербійці були, але навіть в одного розум повернувся щоб піти проти його командира.
24.04.2026 18:02 Ответить
А шо ж будуть робиті інженерні війська - будувати хатинки генералам у тилу. Копати вони повинні окопи у повний профіль - бред повний.
24.04.2026 18:10 Ответить
за великим рахунком він правий:

підготовка німецького піхотинця часів 2WW передбачала, крім володіння всією лінійкою стрілецької зброї, і саперну (мінно-підривну) справу, і вміння користуватись засобами зв'язку.
інженерне ж обладнання позицій було базовою підготовкою піхотинця починаючи з Запоріжської Січі (Січ - фортеця)

24.04.2026 18:27 Ответить
Лінкевич універсальний ідіот, і язиком вміє теліпати наліво направо , розказувати що його кріпаки повинні, і одночасно нагороди і премії отримувати знаходячись в штабі чи дома в теплому халаті і ще багато багато чого може.
24.04.2026 18:16 Ответить
універсальних солдатів 18-23 ЗЄля відправив в Європу.
в Україні залишились лише "гастритні" солдати ЗЄліного фольксштурму

24.04.2026 18:19 Ответить
Командир розвідбату полку "Айдар" Лінкевич Джерело: https://censor.net/ua/v3612212 дебіл!!!

Штурмовик,це фізично винослива,підгототовлена людина,забаспечена всим необхідним і з командиром не дебілом!!!
24.04.2026 18:20 Ответить
Які нах штурмовики в еру дронів? Будуйте оборонні лінії одну за одною і зустрічайте дронами. Вам дай мільйон воїнів, ви їх усіх разом кинете в м'ясні штурми. Добре, що в Україні багато ухилянтів. Якби всі рвалися в бій, то вже б давно зточилися в нікому непотрібних штурмах посадок.
24.04.2026 18:21 Ответить
Звідки взагалі взялося це поняття -штурмовик? "Зоряні війни" надивилися? Самі вигадали-самі обгрунтовують хто та що?
24.04.2026 18:29 Ответить
 
 