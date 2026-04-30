Враг наиболее активно атакует на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на передовой зафиксировано 177 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупантами.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара, применил две ракеты, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 226 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для нанесения ударов 9683 дрона-камикадзе и осуществил 3326 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 48 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов в Сумской области – Толстодубово, Вольная Слобода; Тихое и Великомихайловка в Днепропетровской области; в Запорожской области от авиаударов пострадали Зирница, Гирке, Копани, Барвиновка, Широкое, Новоселовка, Омельник, Никольское, Малая Токмачка, Заречное, Новоалександровка, Воздвижовка, Любицкое, Гуляйпольское, Долинка, Чаривное, Таврическое и Орехов.

Поражение противника

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 15 районов сосредоточения живой силы противника, два пункта управления, средство противовоздушной обороны и пункт управления БПЛА.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, противник нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 84 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Старица, Волчанские Хутора, Охримовка, Красное Первое.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в сторону Новоосиново, Глушковки и Купянска.

На Лиманском направлении противник семь раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки и Лиман.

На Славянском направлении агрессор семь раз проводил штурмовые действия в сторону Рай-Александровки и в районах населенных пунктов Ямполь, Закитное и Ризниковка.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в сторону Никифоровки.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещиевки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Александро-Шультино и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурмовую операцию агрессора в сторону населенных пунктов Новопавловка, Белицкое, Дорожное, Вольное, Сергеевка, Кучеров Яр и в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Никаноровка, Ровно, Молодецкое, Покровск, Гришино, Котлино, Удачное, Муравка, Новоподгородное.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в сторону Александрограда, Калиновского и Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении произошло 24 атаки оккупантов в районах Прилук, Еленокстантиновки, Доброполья, Варваровки, Гуляйполя и в сторону Зализнычного, Староукраинки, Гуляйпольского, Святопетровки, Цветково, Чаривного.

На Ореховском направлении противник совершил одну атаку в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили четыре вражеских штурма в районе Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

