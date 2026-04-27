Потери до 70%, - Трегубов о попытках РФ прорваться в Купянск через трубы

Под Купянском российские оккупационные войска пытаются использовать газопроводные трубы для скрытого продвижения в сторону города. Однако такие попытки оказываются для них крайне убыточными — около 70 % личного состава несет потери во время подобных операций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии "Суспильному" пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Враг несет потери

"Я надеялся, что они перестанут это делать под Купянском, потому что трубы просто разбиты в щепки. Они лезут через ту самую Голубовку, там как раз проходит одна из труб. Потери при попытке пересечь эту трубу достигают 70%, но они все равно пытаются", — отметил он.

Трегубов предположил, что россияне могут считать штурмы таким образом лучшими, чем по чистому полю, ведь труба является хоть каким-то прикрытием. Он добавил, что даже если труба местами перебита, в других местах она прикрывает, ведь перебить ее всю невозможно.

По словам представителя УОС, оккупанты в Купянском районе активно пытаются сократить плацдарм на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску и Купянску-Вузловому.

Ранее Трегубов сообщал, что рашисты снова пытаются прорваться к Купянску через газовые трубы.

Что предшествовало?

Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.

В декабре 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" взорвал газопровод, который российские оккупанты использовали для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска.

