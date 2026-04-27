Потери до 70%, - Трегубов о попытках РФ прорваться в Купянск через трубы
Под Купянском российские оккупационные войска пытаются использовать газопроводные трубы для скрытого продвижения в сторону города. Однако такие попытки оказываются для них крайне убыточными — около 70 % личного состава несет потери во время подобных операций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии "Суспильному" пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Враг несет потери
"Я надеялся, что они перестанут это делать под Купянском, потому что трубы просто разбиты в щепки. Они лезут через ту самую Голубовку, там как раз проходит одна из труб. Потери при попытке пересечь эту трубу достигают 70%, но они все равно пытаются", — отметил он.
Трегубов предположил, что россияне могут считать штурмы таким образом лучшими, чем по чистому полю, ведь труба является хоть каким-то прикрытием. Он добавил, что даже если труба местами перебита, в других местах она прикрывает, ведь перебить ее всю невозможно.
По словам представителя УОС, оккупанты в Купянском районе активно пытаются сократить плацдарм на левом берегу Оскола и прорваться к Купянску и Купянску-Вузловому.
Ранее Трегубов сообщал, что рашисты снова пытаются прорваться к Купянску через газовые трубы.
Что предшествовало?
- Российские войска активизировали атаки дронами после улучшения погоды на Купянском направлении. Украинские военные уничтожают точки запуска и операторов БПЛА.
- В декабре 2025 года 429-й отдельный полк беспилотных систем "Ахиллес" взорвал газопровод, который российские оккупанты использовали для инфильтрации личного состава на северную окраину Купянска.
Тобто 70% дохне без участі ЗСУ.
Решта 30% - за участі ЗСУ.
Мабуть, в кожній трубі вже по обидва боки від проходу - дохла русня, як порєбрік, лежить.
Не дивно, що малодушниє теж періодично "непритомніють" від такого "пейзажу", лягають відпочити і більше не підводяться.
Влітку там всередині буде ще "веселіше".