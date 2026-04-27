Втрати до 70%, - Трегубов про спроби РФ прорватися до Куп’янська через труби

Під Куп’янськом російські окупаційні війська намагаються використовувати газопровідні труби для прихованого просування в бік міста. Однак такі спроби виявляються для них вкрай втратними - близько 70% особового складу зазнає втрат під час подібних операцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в коментарі "Суспільному".

Ворог зазнає втрат

"Я сподівався, що вони перестануть це робити під Куп'янськом, бо банально труби роздовбані просто в хлам. Вони лізуть через ту саму Голубівку, там як раз проходить одна з труб. Втрати просто при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%, але все одно намагаються", - зазначив він.

Трегубов припустив, що росіяни можуть вважати штурми у такий спосіб кращими, ніж по чистому полю, адже труба є хоч якимось прикриттям. Він додав, що навіть якщо труба подекуди перебита, в інших місцях вона прикриває, адже перебити її всю не можна.

За словами речника УОС, окупанти на Куп'янщині активно намагаються зменшити плацдарм на лівобережжі Осколу й прорватися до Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.

Раніше Трегубов інформував, що рашисти знову намагаються прорватися до Куп’янська через газові труби.

Що передувало?

Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.

У грудні 2025 року 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" підірвав газову трубу, яку російські окупанти використовували для інфільтрації особового складу на північну околицю Куп'янська.

