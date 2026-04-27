Втрати до 70%, - Трегубов про спроби РФ прорватися до Куп’янська через труби
Під Куп’янськом російські окупаційні війська намагаються використовувати газопровідні труби для прихованого просування в бік міста. Однак такі спроби виявляються для них вкрай втратними - близько 70% особового складу зазнає втрат під час подібних операцій.
Як інформує Цензор.НЕТ, про речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в коментарі "Суспільному".
Ворог зазнає втрат
"Я сподівався, що вони перестануть це робити під Куп'янськом, бо банально труби роздовбані просто в хлам. Вони лізуть через ту саму Голубівку, там як раз проходить одна з труб. Втрати просто при спробі перетнути цю трубу доходять до 70%, але все одно намагаються", - зазначив він.
Трегубов припустив, що росіяни можуть вважати штурми у такий спосіб кращими, ніж по чистому полю, адже труба є хоч якимось прикриттям. Він додав, що навіть якщо труба подекуди перебита, в інших місцях вона прикриває, адже перебити її всю не можна.
За словами речника УОС, окупанти на Куп'янщині активно намагаються зменшити плацдарм на лівобережжі Осколу й прорватися до Куп'янська та Куп'янська-Вузлового.
Раніше Трегубов інформував, що рашисти знову намагаються прорватися до Куп’янська через газові труби.
Що передувало?
- Російські війська активізували атаки дронами після покращення погоди на Куп'янському напрямку. Українські військові знищують точки запуску та операторів БпЛА.
- У грудні 2025 року 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес" підірвав газову трубу, яку російські окупанти використовували для інфільтрації особового складу на північну околицю Куп'янська.
Тобто 70% дохне без участі ЗСУ.
Решта 30% - за участі ЗСУ.
Мабуть, в кожній трубі вже по обидва боки від проходу - дохла русня, як порєбрік, лежить.
Не дивно, що малодушниє теж періодично "непритомніють" від такого "пейзажу", лягають відпочити і більше не підводяться.
Влітку там всередині буде ще "веселіше".