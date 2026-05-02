"Зеленка" і погана погода у квітні ускладнили ситуацію під Куп’янськом для Сил оборони, - Трегубов
Ситуацію під Куп’янськом на Харківщині для Сил оборони ускладнюють два фактори.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
Сприятливі для РФ фактори
"Вони накопичували особовий склад, і, власне, потенціал для наступальних дій. І з лютого по березень, тоді якраз була знижена інтенсивність, вони зализували рани", – розповів речник.
За словами Трегубов, армії РФ допомагає два сприятливі фактори – так звана "зеленка" (зелена рослинність з настанням тепла), а також погана погода у квітні.
Ситуація навколо Голубівки
Він зауважив, що "ключову роль" у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка – населений пункт на північ від міста. Саме звідти сили РФ намагаються "просочуватися" всередину.
"Знищувати росіян, що намагаються зайти в місто з півночі треба, і це трішки важче, ніж тоді, коли Голубівка була більш контрольованою. Тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато", – додав Трегубов.
