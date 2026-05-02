УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14712 відвідувачів онлайн
Новини Бої на Куп’янському напрямку
1 678 17

"Зеленка" і погана погода у квітні ускладнили ситуацію під Куп’янськом для Сил оборони, - Трегубов

Ситуація під Куп’янськом

Ситуацію під Куп’янськом на Харківщині для Сил оборони ускладнюють два фактори.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сприятливі для РФ фактори

"Вони накопичували особовий склад, і, власне, потенціал для наступальних дій. І з лютого по березень, тоді якраз була знижена інтенсивність, вони зализували рани", – розповів речник.

За словами Трегубов, армії РФ допомагає два сприятливі фактори – так звана "зеленка" (зелена рослинність з настанням тепла), а також погана погода у квітні.

Також читайте: Російські війська намагаються прорватися до Куп’янська з двох напрямків, - Сили оборони

Ситуація навколо Голубівки

Він зауважив, що "ключову роль" у натиску на Куп'янськ відіграє Голубівка – населений пункт на північ від міста. Саме звідти сили РФ намагаються "просочуватися" всередину.

"Знищувати росіян, що намагаються зайти в місто з півночі треба, і це трішки важче, ніж тоді, коли Голубівка була більш контрольованою. Тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато", – додав Трегубов.

Також читайте: Втрати до 70%, - Трегубов про спроби РФ прорватися до Куп’янська через труби

Автор: 

бойові дії (5750) Харківська область (2635) Куп’янський район (723) Голубівка (5) Куп’янськ (1112)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
Погана погода -то основний чинник втрат з боку України та просуванню кацапів на фронті.Ні корупція в армії ,ні херове командування,ні нестача особового складу,ні відсутність нормальної зброї для зупинки ворога. Знайшли причину-погода.
показати весь коментар
03.05.2026 00:04 Відповісти
+13
Чому погода допомагає лише кацапам?Можливо проблема в командуванні?
показати весь коментар
02.05.2026 23:48 Відповісти
+7
Дивно шо погоду звинуватили ,а не Порошенка.
показати весь коментар
03.05.2026 00:15 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чому погода допомагає лише кацапам?Можливо проблема в командуванні?
показати весь коментар
02.05.2026 23:48 Відповісти
А Ви хіба не чули про поганого танцюриста? Їм у також заважає щось.
показати весь коментар
03.05.2026 04:46 Відповісти
Тут ми в курсі проблеми, тут ми в курсі того, як з нею боротися, просто питання в тому, що росіян багато

показати весь коментар
02.05.2026 23:58 Відповісти
....а тут ми не в курсі, як із цим боротися.
показати весь коментар
03.05.2026 09:39 Відповісти
Погана погода -то основний чинник втрат з боку України та просуванню кацапів на фронті.Ні корупція в армії ,ні херове командування,ні нестача особового складу,ні відсутність нормальної зброї для зупинки ворога. Знайшли причину-погода.
показати весь коментар
03.05.2026 00:04 Відповісти
Ну це як блекаут через хмарну погоду...
показати весь коментар
03.05.2026 00:09 Відповісти
Дивно шо погоду звинуватили ,а не Порошенка.
показати весь коментар
03.05.2026 00:15 Відповісти
Буде більший пройоб і про пороха згадають...
показати весь коментар
03.05.2026 06:24 Відповісти
показати весь коментар
03.05.2026 06:52 Відповісти
Поганому танцюристу завжди щось заважає.
показати весь коментар
03.05.2026 00:22 Відповісти
Зелень допомагає рашистам?
показати весь коментар
03.05.2026 01:28 Відповісти
...з першого дня свого "царювання". Ну, він же не лох
показати весь коментар
03.05.2026 06:26 Відповісти
і що? Нас готують до здачі Куп'янська?
показати весь коментар
03.05.2026 01:31 Відповісти
Повідомлення на рівні дитячого садка.Брехати вміємо? Погана погода це яка? Що буде" зеленка" -+не чули,не знаєм..
показати весь коментар
03.05.2026 02:38 Відповісти
Трегубов, розкажи, як там "до сотні росіян, заблокованих в центрі Куп'янська"? Пів рпоку розказував, а тут перестав.
показати весь коментар
03.05.2026 06:05 Відповісти
Трєгубов, не та зелень ворогу допомагає на фронті, а "зелень" при владі! Розповів би нам, чому ситуація значно погіршилась після зняття з посади Залужного. Тебе послухати, то невдовзі нам мухи заважати будуть.
показати весь коментар
03.05.2026 08:29 Відповісти
 
 