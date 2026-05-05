На Добропольском направлении фиксируется усиление активности противника, - 12-я бригада "Азов" НГУ

На Добропольском направлении отмечается обострение ситуации. Противник активизировал разведку и передвижения, используя естественное укрытие в виде "зелени".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал офицер 12-й бригады "Азов" НГУ с позывным "Культура" в проекте "Украинский фокус. Утро" на Slawa.TV и Espreso.

"В последнее время наблюдается обострение ситуации, так как уже активна так называемая зеленка, и враг местами имеет больше прикрытия благодаря этому. То есть как передвижение днем, так и передвижение ночью стали для него более результативными из-за того, что ночью тепловизионный дрон сложнее использовать для наблюдения сквозь "зеленку", так как она тоже нагревается, и там легче укрываться. А днем, соответственно, сама "зеленка" прикрывает передвижение врага", - отметил офицер.

По словам офицера 12-й бригады "Азов" НГУ, на Добропольском направлении в настоящее время не фиксируется масштабных штурмов с применением вражеской техники.

Преимущественно противник продолжает использовать тактику, которую уже давно применяет, - передвижение небольшими пехотными группами.

"Кое-где мы видим передвижение на мототехнике, в основном на мотоциклах и иногда на квадроциклах. И мы наблюдаем значительный рост вражеского мониторинга наших тылов за счет их разведывательных крыльев.

То есть можно сказать, что эти действия свидетельствуют о том, что, вероятно, Добропольское направление становится для врага более приоритетным. Даже по сравнению с предыдущими двумя весенними месяцами увеличение разведывательных крыльев является значительным. Скорее всего, мы можем ожидать еще какие-то действия в дальнейшем", - добавил офицер.

Почему армия РФ отходит от крупных атак?

Российская армия постепенно отходит от тактики массированных штурмов и все чаще действует небольшими пехотными группами. Как сообщило издание The Telegraph, такие изменения связаны со значительными потерями на фронте.

Долгое время российское командование делало ставку на численное превосходство, отправляя крупные пехотные подразделения под плотный огонь украинских сил.

Впрочем, такая тактика имела ограниченную эффективность: она приводила к значительным потерям, редко обеспечивала существенные прорывы и со временем утратила результативность на фоне развития современных технологий.

Ключевую роль в изменении характера боевых действий сыграли беспилотники и средства радиоэлектронной борьбы. Дроны обеспечивают постоянное наблюдение за полем боя и быстро выявляют скопления войск, тогда как РЭБ затрудняет координацию подразделений. В таких условиях массированные штурмы стали еще более уязвимыми и менее эффективными.

