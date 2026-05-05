На Добропільському напрямку фіксують посилення активності противника, - 12 бригада "Азов" НГУ

На Добропільському напрямку фіксується загострення ситуації. Противник активізував розвідку та пересування, використовуючи природне прикриття "зеленки".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів офіцер 12 бригади "Азов" НГУ з позивним "Культура" у проєкті "Український фокус. Ранок" на Slawa.TV та Еспресо.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Останнім часом бачимо загострення ситуації, бо вже активна так звана зеленка, і ворог подекуди має більше прикриття завдяки цьому. Тобто як пересування вдень, так і пересування вночі стали для нього більш результативними через те, що вночі тепловізійний дрон важче використовувати для спостереження крізь "зеленку", тому що вона теж нагрівається, і там легше укриватися. А вдень, відповідно, сама "зеленка" прикриває пересування ворога", - зазначив офіцер.

За словами офіцера 12-ї бригади "Азов" НГУ, на Добропільському напрямку наразі не фіксується масштабних штурмів із застосуванням ворожої техніки.

Переважно противник продовжує використовувати тактику, яку вже давно застосовує, - пересування малими піхотними групами.

"Подекуди ми бачимо пересування мототехнікою, здебільшого мотоциклами й іноді квадроциклами. І ми спостерігаємо значне зростання ворожого моніторингу наших тилів за рахунок їхніх розвідувальних крил.

Тобто можна сказати, що ці дії свідчать про те, що, ймовірно, Добропільський напрямок стає для ворога більш пріоритетним. Навіть порівняно з попередніми двома весняними місяцями збільшення розвідувальних крил є значним. Скоріш за все, ми можемо очікувати ще якісь дії в подальшому", - додав офіцер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Костянтинівському напрямку РФ посилила штурми, адаптуючись під погоду, - 44 ОМБр

Чому армія РФ відходить від великих атак?

Російська армія поступово відходить від тактики масованих штурмів і все частіше діє малими піхотними групами. Як повідомило видання The Telegraph, такі зміни пов’язані зі значними втратами на фронті.

Тривалий час російське командування робило ставку на чисельну перевагу, відправляючи великі піхотні підрозділи під щільний вогонь українських сил.

Втім, така тактика мала обмежену ефективність: вона призводила до значних втрат, рідко забезпечувала суттєві прориви та з часом втратила результативність на тлі розвитку сучасних технологій.

Ключову роль у зміні характеру бойових дій відіграли безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби. Дрони забезпечують постійне спостереження за полем бою й швидко виявляють скупчення військ, тоді як РЕБ ускладнює координацію підрозділів. У таких умовах масовані штурми стали ще більш вразливими та менш ефективними.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ зупинили атаки на Гуляйпільському та інших напрямках - за добу 149 боєзіткнень, - Генштаб. КАРТА