Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 337 170 человек (+1050 за сутки), 11 918 танков, 41 478 артиллерийских систем, 24 515 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 337 170 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.04.26 ориентировочно составляют:

  • личный состав - около 1 337 170 (+1 050) человек
  • танков - 11 918 (+1) единиц
  • боевых бронированных машин - 24 515 (+5) единиц
  • артиллерийских систем - 41 478 (+92) единиц
  • РСЗО - 1775 (+5) единиц
  • средств ПВО - 1363 (+2) единицы
  • самолетов - 435 (+0) единиц
  • вертолетов - 352 (+0) единицы
  • наземных робототехнических комплексов - 1332 (+12) единицы
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 276 061 (+2 031) единица
  • крылатых ракет - 4585 (+1) единиц
  • кораблей / катеров - 33 (+0) единицы
  • подводных лодок - 2 (+0) единицы
  • автомобильной техники и автоцистерн - 94 312 (+282) единиц
  • специальной техники - 4170 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

Топ комментарии
Минув 4459 день москальсько-української війни.
387!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК файно, арта, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 337 000 це більше ніж все населення Казані.
06.05.2026 08:45 Ответить
Рашистські Z-блогери пишуть про втрату "вєртушкі" МИ-8.
За попередніми даними це сталось в Криму.



06.05.2026 07:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.05.2026 08:01 Ответить
Прочитав, якось, у кацапів, одне "неастарожнае высказывание" - нібито оті "падения ат технических неисправнастей", літаків та вертольотів, над територією європейської частини РФ - це результати полювання на наші БПЛА. Літаки змушені літать на "закритических скоростях", і льотчики не справляються з управлінням, а вертольоти змушені бить з коротких дистанцій, що викликає ураження самого ЛА, осколками, при детонації боєзаряду "Лютого", після влучання черги з кулемета, чи гармати... Та ще й неузгодженість дій авіації та наземних засобів ППО, грає свою роль - звідси і збиття ЛА "дружественным агнём".
06.05.2026 07:33 Ответить
Земля скловатою, виродки!
06.05.2026 09:24 Ответить
06.05.2026 10:57 Ответить
06.05.2026 08:48 Ответить
Знову НРК не зарахував - 399 од наземки
06.05.2026 10:50 Ответить
Згоден, виправив )
06.05.2026 14:03 Ответить
Клята казань арту кожного дня тягне...
06.05.2026 09:42 Ответить
Десять тисяч БпЛА з початку місяця - 2 150 середньодобово, у рекордному березні (59 537) середньодобовий показник був 1 921. Вже пів тайги "переїхало" в Китай.
06.05.2026 10:56 Ответить
 
 