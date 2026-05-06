Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 337 170 человек (+1050 за сутки), 11 918 танков, 41 478 артиллерийских систем, 24 515 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 337 170 российских оккупантов.
Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.04.26 ориентировочно составляют:
- личный состав - около 1 337 170 (+1 050) человек
- танков - 11 918 (+1) единиц
- боевых бронированных машин - 24 515 (+5) единиц
- артиллерийских систем - 41 478 (+92) единиц
- РСЗО - 1775 (+5) единиц
- средств ПВО - 1363 (+2) единицы
- самолетов - 435 (+0) единиц
- вертолетов - 352 (+0) единицы
- наземных робототехнических комплексов - 1332 (+12) единицы
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 276 061 (+2 031) единица
- крылатых ракет - 4585 (+1) единиц
- кораблей / катеров - 33 (+0) единицы
- подводных лодок - 2 (+0) единицы
- автомобильной техники и автоцистерн - 94 312 (+282) единиц
- специальной техники - 4170 (+0) единиц.
"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.
За попередніми даними це сталось в Криму.
387!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК файно, арта, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 337 000 це більше ніж все населення Казані.