Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 337 170 человек (+1050 за сутки), 11 918 танков, 41 478 артиллерийских систем, 24 515 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили 1 337 170 российских оккупантов.

Об этом сообщилив Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 6.04.26 ориентировочно составляют:

личный состав - около 1 337 170 (+1 050) человек

танков - 11 918 (+1) единиц

боевых бронированных машин - 24 515 (+5) единиц

артиллерийских систем - 41 478 (+92) единиц

РСЗО - 1775 (+5) единиц

средств ПВО - 1363 (+2) единицы

самолетов - 435 (+0) единиц

вертолетов - 352 (+0) единицы

наземных робототехнических комплексов - 1332 (+12) единицы

БПЛА оперативно-тактического уровня - 276 061 (+2 031) единица

крылатых ракет - 4585 (+1) единиц

кораблей / катеров - 33 (+0) единицы

подводных лодок - 2 (+0) единицы

автомобильной техники и автоцистерн - 94 312 (+282) единиц

специальной техники - 4170 (+0) единиц.

"Данные уточняются", - добавили в Генштабе.

