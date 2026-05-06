Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 337 170 осіб (+1050 за добу), 11 918 танків, 41 478 артсистем, 24 515 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 337 170 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 337 170 (+1 050) осіб
- танків - 11 918 (+1) од.
- бойових броньованих машин - 24 515 (+5) од.
- артилерійських систем - 41 478 (+92) од.
- РСЗВ - 1 775 (+5) од.
- засоби ППО - 1 363 (+2) од.
- літаків - 435 (+0) од.
- гелікоптерів - 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів - 1 332 (+12) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня - 276 061 (+2 031) од.
- крилаті ракети - 4 585 (+1) од.
- кораблі / катери - 33 (+0) од.
- підводні човни - 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 94 312 (+282) од.
- спеціальна техніка - special equipment – 4 170 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.
За попередніми даними це сталось в Криму.
387!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК файно, арта, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 337 000 це більше ніж все населення Казані.