Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 337 170 осіб (+1050 за добу), 11 918 танків, 41 478 артсистем, 24 515 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 337 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 337 170 (+1 050) осіб
  • танків - 11 918 (+1) од.
  • бойових броньованих машин - 24 515 (+5) од.
  • артилерійських систем - 41 478 (+92) од.
  • РСЗВ - 1 775 (+5) од.
  • засоби ППО - 1 363 (+2) од.
  • літаків - 435 (+0) од.
  • гелікоптерів - 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів - 1 332 (+12) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня - 276 061 (+2 031) од.
  • крилаті ракети - 4 585 (+1) од.
  • кораблі / катери - 33 (+0) од.
  • підводні човни - 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 94 312 (+282) од.
  • спеціальна техніка - special equipment – 4 170 (+0) од.

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Топ коментарі
+17
Минув 4459 день москальсько-української війни.
387!!! одиниць знищеної техніки та 1050! чумардосів за день.
Броня присутня, НРК файно, арта, ППО та логістика супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 337 000 це більше ніж все населення Казані.
06.05.2026 08:45
+16
Рашистські Z-блогери пишуть про втрату "вєртушкі" МИ-8.
За попередніми даними це сталось в Криму.



06.05.2026 07:45
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
06.05.2026 08:01
Прочитав, якось, у кацапів, одне "неастарожнае высказывание" - нібито оті "падения ат технических неисправнастей", літаків та вертольотів, над територією європейської частини РФ - це результати полювання на наші БПЛА. Літаки змушені літать на "закритических скоростях", і льотчики не справляються з управлінням, а вертольоти змушені бить з коротких дистанцій, що викликає ураження самого ЛА, осколками, при детонації боєзаряду "Лютого", після влучання черги з кулемета, чи гармати... Та ще й неузгодженість дій авіації та наземних засобів ППО, грає свою роль - звідси і збиття ЛА "дружественным агнём".
06.05.2026 07:33
Земля скловатою, виродки!
06.05.2026 09:24
06.05.2026 10:57
06.05.2026 08:48
Знову НРК не зарахував - 399 од наземки
06.05.2026 10:50
Згоден, виправив )
06.05.2026 14:03
Клята казань арту кожного дня тягне...
06.05.2026 09:42
Десять тисяч БпЛА з початку місяця - 2 150 середньодобово, у рекордному березні (59 537) середньодобовий показник був 1 921. Вже пів тайги "переїхало" в Китай.
06.05.2026 10:56
 
 