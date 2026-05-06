Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 337 170 осіб (+1050 за добу), 11 918 танків, 41 478 артсистем, 24 515 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 337 170 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 6.04.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 337 170 (+1 050) осіб

танків - 11 918 (+1) од.

бойових броньованих машин - 24 515 (+5) од.

артилерійських систем - 41 478 (+92) од.

РСЗВ - 1 775 (+5) од.

засоби ППО - 1 363 (+2) од.

літаків - 435 (+0) од.

гелікоптерів - 352 (+0) од.

наземних робототехнічних комплексів - 1 332 (+12) од.

БПЛА оперативно–тактичного рівня - 276 061 (+2 031) од.

крилаті ракети - 4 585 (+1) од.

кораблі / катери - 33 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 94 312 (+282) од.

спеціальна техніка - special equipment – 4 170 (+0) од.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Авіаудар винищувачем МіГ-29 по пункту управління БпЛА противника на Півдні. ВIДЕО

"Дані уточнюються", - додали у Генштабі.

Дивіться: СБС уразили РЛС "Каста", склади та пункти дислокації ворога на кількох напрямках. ВIДЕО