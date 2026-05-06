РФ зриває "режим тиші" та штурмує Покровську агломерацію, є поранені серед наших воїнів, - 7 корпус ДШВ

У Покровській агломерації ворог порушив режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Деталі

Як зазначається, загалом цієї доби у нашій смузі відповідальності противник здійснив 28 обстріли, 6 з яких - авіаудари КАБами.

Також за цей період Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії.

Крім того, Росія продовжує проявляти активність та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів.

Поранено 4 воїнів

"З початку доби внаслідок агресивних дій противника під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення", - йдеться у повідомленні.

7 корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника.

Що передувало?

Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область. Згодом Зеленський підтвердив, що РФ зірвала режим припинення вогню та заявив, що визначиться із подальшими діями України.

Перемир’я на 9 травня

Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.

Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.

Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.

4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

