РФ зриває "режим тиші" та штурмує Покровську агломерацію, є поранені серед наших воїнів, - 7 корпус ДШВ

У Покровській агломерації ворог порушив режим припинення вогню, який Україна оголосила у ніч із 5 на 6 травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Деталі

Як зазначається, загалом цієї доби у нашій смузі відповідальності противник здійснив 28 обстріли, 6 з яких - авіаудари КАБами.

Також за цей період Сили оборони відбили три ворожі штурмові дії.

Крім того, Росія продовжує проявляти активність та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів.

Поранено 4 воїнів

"З початку доби внаслідок агресивних дій противника під час режиму припинення вогню у Покровській агломерації четверо українських військовослужбовців зазнали поранення", - йдеться у повідомленні.

7 корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника.

Що передувало?

Як повідомлялося, війська РФ одразу ж зірвали оголошений Зеленським "режим тиші": під ударами - Харківщина та Запорізька область. Згодом Зеленський підтвердив, що РФ зірвала режим припинення вогню та заявив, що визначиться із подальшими діями України.

Перемир’я на 9 травня

  • Нагадаємо, 29 квітня диктатор РФ Володимир Путін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка тривала понад півтори години.
  • Під час дзвінка Путін повідомив про готовність Росії до перемир’я з Україною на "День перемоги", який у Росії святкують 9 травня.
  • Трамп сказав, що запропонував диктатору "невелике припинення вогню" у війні з Україною.
  • Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив, що пропозиція Кремля щодо перемир’я на "День перемоги" 9 травня є прагненням диктатора РФ Путіна "спокійно" провести військовий парад та після цього відновити обстріли.
  • 4 травня Росія в односторонньому порядку оголосила перемир’я 8 і 9 травня. У російському Міноборони заявили, що розраховують, що українська сторона "наслідуватиме" приклад. Якщо ж Україна завдасть удару "з метою зриву святкування Дня перемоги", то російські війська "завдадуть удару у відповідь по центру Києва".
  • Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна оголошує режим тиші з 00:00 у ніч із 5 на 6 травня та діятиме дзеркально у разі порушення перемир'я.

Чого чекаємо? Публікація, нота протесту про порушення та вваліть по туапсині, або по краснодару.
06.05.2026
А ,що хтось надіявся на припинення вогню від орків???
06.05.2026
Буданов.
06.05.2026
Потужно зеля обісралась зі своєю сибігою. Щоб оно ше придумать для піару себе та путіна
06.05.2026
І Буданов відкривав вчора свій вонючий іпальник на тему перемир*я,якісь плани вибудовував дебіла кусок.Кандидат у ***********.Мене не покидає почуття,що я живу країні ідіотів
06.05.2026
І чим зєля ***** тут пропіарив? Вчергове продемонструвавши, що ***** пєрєміріє тільки для підор-параду потрібне, а мір йому не цікавий? Так це давно нікого не вражає.
06.05.2026
Теперь надо в*епать по мацкве 9-го, по логике, но маланец не пойдет на нарушение оманского договорняка.
06.05.2026
Потужним відосиком і хвилиною мовчання.Його прибить потрібно було ще в 2022р
06.05.2026
Як кацапи могли порушити те, на що не давали згоди?
Їм "перемир'я" подавай 8-9-го, та й то лише на локації мацкви.
06.05.2026
То ж ішак сам придумав,щоб виглядати не вонючим лайном.
06.05.2026
Розсяг на шпагат! Тепер маємо бити по параду...
06.05.2026
Той рідкісний випадок, коли він щось зробив правильно. Але подивимось на його подальші дії, щось мені здається, що він підмахне ху#лу на "дєнь пабєди".
06.05.2026
Так вже зірвала удаоом по Сумському дитсадку! Чи шось не так? Ета другоє?
06.05.2026
Лаптеногі ніколи не дотримуються ніякого перемир'я чи договору.
06.05.2026
 
 