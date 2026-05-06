РФ срывает "режим тишины" и штурмует Покровскую агломерацию, есть раненые среди наших воинов, - 7 корпус ДШВ
В Покровской агломерации враг нарушил режим прекращения огня, объявленный Украиной в ночь с 5 на 6 мая.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Детали
Как отмечается, в целом за последние сутки в нашей зоне ответственности противник совершил 28 обстрелов, 6 из которых – авиаудары КАБами.
Также за этот период Силы обороны отразили три вражеских штурмовых действия.
Кроме того, Россия продолжает проявлять активность и перегруппировку в Покровске и Мирнограде, а также на подступах к этим населенным пунктам.
Ранены 4 военнослужащих
"С начала суток в результате агрессивных действий противника во время режима прекращения огня в Покровской агломерации четверо украинских военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении.
7-й корпус быстрого реагирования ДШВ продолжает мониторить ситуацию в нашей зоне ответственности, осуществляя на данный момент исключительно зеркальные меры в ответ на действия противника.
Что предшествовало?
Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами — Харьковская и Запорожская области. Впоследствии Зеленский подтвердил, что РФ сорвала режим прекращения огня, и заявил, что определится с дальнейшими действиями Украины.
Перемирие на 9 мая
- Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
- Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
- Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
- 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.
Їм "перемир'я" подавай 8-9-го, та й то лише на локації мацкви.