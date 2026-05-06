РФ срывает "режим тишины" и штурмует Покровскую агломерацию, есть раненые среди наших воинов, - 7 корпус ДШВ

покровськ

В Покровской агломерации враг нарушил режим прекращения огня, объявленный Украиной в ночь с 5 на 6 мая.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Детали

Как отмечается, в целом за последние сутки в нашей зоне ответственности противник совершил 28 обстрелов, 6 из которых – авиаудары КАБами.

Также за этот период Силы обороны отразили три вражеских штурмовых действия.

Кроме того, Россия продолжает проявлять активность и перегруппировку в Покровске и Мирнограде, а также на подступах к этим населенным пунктам.

Ранены 4 военнослужащих

"С начала суток в результате агрессивных действий противника во время режима прекращения огня в Покровской агломерации четверо украинских военнослужащих получили ранения", — говорится в сообщении.

7-й корпус быстрого реагирования ДШВ продолжает мониторить ситуацию в нашей зоне ответственности, осуществляя на данный момент исключительно зеркальные меры в ответ на действия противника.

Что предшествовало?

Как сообщалось, войска РФ сразу же сорвали объявленный Зеленским "режим тишины": под ударами — Харьковская и Запорожская области. Впоследствии Зеленский подтвердил, что РФ сорвала режим прекращения огня, и заявил, что определится с дальнейшими действиями Украины.

Перемирие на 9 мая

  • Напомним, 29 апреля диктатор РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, который длился более полутора часов.
  • Во время разговора Путин сообщил о готовности России к перемирию с Украиной на "День Победы", который в России отмечают 9 мая.
  • Трамп сказал, что предложил диктатору"небольшое прекращение огня" в войне с Украиной.
  • В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул, что предложение Кремля о перемирии на "День Победы" 9 мая является стремлением диктатора РФ Путина "спокойно" провести военный парад и после этого возобновить обстрелы.
  • 4 мая Россия в одностороннем порядке объявила перемирие 8 и 9 мая. В российском Минобороны заявили, что рассчитывают, что украинская сторона "последует" примеру. Если же Украина нанесет удар "с целью срыва празднования Дня Победы", то российские войска "нанесут ответный удар по центру Киева".
  • В то же время президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина объявляет режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая и будет действовать зеркально в случае нарушения перемирия.

Чого чекаємо? Публікація, нота протесту про порушення та вваліть по туапсині, або по краснодару.
06.05.2026 13:26 Ответить
А ,що хтось надіявся на припинення вогню від орків???
06.05.2026 13:41 Ответить
Буданов.
06.05.2026 14:30 Ответить
Потужно зеля обісралась зі своєю сибігою. Щоб оно ше придумать для піару себе та путіна
06.05.2026 13:42 Ответить
І Буданов відкривав вчора свій вонючий іпальник на тему перемир*я,якісь плани вибудовував дебіла кусок.Кандидат у ***********.Мене не покидає почуття,що я живу країні ідіотів
06.05.2026 13:53 Ответить
І чим зєля ***** тут пропіарив? Вчергове продемонструвавши, що ***** пєрєміріє тільки для підор-параду потрібне, а мір йому не цікавий? Так це давно нікого не вражає.
06.05.2026 14:08 Ответить
Теперь надо в*епать по мацкве 9-го, по логике, но маланец не пойдет на нарушение оманского договорняка.
06.05.2026 13:47 Ответить
Потужним відосиком і хвилиною мовчання.Його прибить потрібно було ще в 2022р
06.05.2026 13:55 Ответить
Як кацапи могли порушити те, на що не давали згоди?
Їм "перемир'я" подавай 8-9-го, та й то лише на локації мацкви.
06.05.2026 13:58 Ответить
То ж ішак сам придумав,щоб виглядати не вонючим лайном.
06.05.2026 14:04 Ответить
Розсяг на шпагат! Тепер маємо бити по параду...
06.05.2026 14:54 Ответить
Той рідкісний випадок, коли він щось зробив правильно. Але подивимось на його подальші дії, щось мені здається, що він підмахне ху#лу на "дєнь пабєди".
06.05.2026 15:45 Ответить
Так вже зірвала удаоом по Сумському дитсадку! Чи шось не так? Ета другоє?
06.05.2026 14:53 Ответить
Лаптеногі ніколи не дотримуються ніякого перемир'я чи договору.
06.05.2026 15:41 Ответить
 
 