Войска РФ привлекают дополнительные резервы для наступления на Покровскую агломерацию, - ГВ "Схід"

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Противник продолжает наступление с целью захвата Покровской агломерации. Неся потери, враг постоянно привлекает дополнительные резервы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Ситуация в Покровске

Как отмечается, в Покровске Силы обороны удерживают позиции на северных окраинах города.

"В юго-восточной части противник пытается накопить тяжелую технику, в частности артиллерию и танки. Украинские военные выявляют и наносят огневой удар по технике врага. Также продолжается боевая работа по выявлению и уничтожению пунктов управления, позиций операторов БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Бои за Гришино и Родинское

Также ГВ "Схід" сообщает, что обостряется ситуация в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. Противник пытается развить наступление и закрепиться. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят штурмовым группам врага значительные потери, блокируют логистические пути и уничтожают транспорт врага.

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравка, Молодецкое и Новый Донбасс.

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают дронные подразделения и артиллерия.

Потери РФ

Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими — 328 захватчиков за прошедшие сутки.

Уничтожено более 1800 БПЛА различных типов, поражено 132 единицы другого вооружения и техники. В частности, повреждены 2 танка и 2 РСЗО, уничтожено и повреждено 19 единиц другого артиллерийского вооружения, 55 единиц автомобильного транспорта и 55 — специальной техники, ББМ, а также поражено 129 укрытий.

Подразделения группировки войск "Восток" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 83 пункта управления российских БПЛА.

