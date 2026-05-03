Війська РФ залучають додаткові резерви для наступу на Покровську агломерацію, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Противник продовжує наступ для захоплення Покровської агломерації. Зазнаючи втрат, ворог постійно залучає додаткові резерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Ситуація у Покровську

Як зазначається, у Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста.

"У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки. Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога. Також триває бойова робота з виявлення та знищення пунктів управління, позицій операторів БпЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Бої за Гришине та Родинське

Також УВ "Схід" інформує, що загострюється ситуація у районі населених пунктів Гришине та Родинське. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають штурмовим групам ворога значних втрат, блокують логістичні шляхи та нищать транспорт ворога.

Загалом, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке та Новий Донбас.

У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Втрати РФ

Наші воїни завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Загалом, за попередніми даними у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими - 328 загарбників за минулу добу.

Знищено понад 1800 БпЛА різних типів, уражено 132 одиниці іншого озброєння і техніки. Зокрема, пошкоджено 2 танки і 2 РСЗВ, знищено та пошкоджено 19 одиниць іншого артилерійського озброєння, 55 одиниць автомобільного транспорту та 55 - спеціальної техніки, ББМ, а також уражено 129 укриттів.

Підрозділи угруповання військ "Схід" зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 83 пункти управління російських БпЛА.

