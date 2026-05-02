7 корпус ДШВ про бої за Покровськ: Ворог тисне з півдня та накопичує техніку, Сили оборони скоординували дії щодо відсічі. ВIДЕО
Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета - витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
Окупанти стягують бронетехніку і танки на південь Покровська
Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки та танків.
"Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія РФ зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі"", - йдеться у повідомленні.
Бої за Гришине
Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.
Синхронізація дій Сил оборони
Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності.
Серед ключових питань -ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.
Фокус в обороні - на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику.
Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря.
"Український експерт з РЕБ Сергій «Флеш» зараз перебуває в тій зоні, встановлює пасивні приймачі радіосигналів і повідомляє про співвідношення 10:1 прийому українських відеосигналів FPV до російських."
...Російський блогер «Філолог» надає яскравий опис переважаючої української сили в дронах поблизу Покровська:
«Информация с места событий о ситуации на южном участке Покровского направления:
"У нас нет сил, мы не знаем, что еще делать. Небо полностью на стороне [украинцев]. Нельзя отойти дальше 3 км от Селидового, они сжигают все чертовски.
Есть много камиков на оптике, они отслеживают все грунтовые дороги круглосуточно. Просто невозможно произвести ротацию. Мы проходим 18 км. Вопрос воды, еды, бензина стоит остро. Я даже не говорю об отоплении. Ребята буквально замерзают на своих позициях. Нет вообще чем подвезти.
Среди камиков, которые не на оптических приборах, хохол нашел окно, где у нас нет радиоэлектронной борьбы: частоты от 1020 до 2100. И он активно на них работает. Недавно погибли два наших замечательных бойца: они просто не успели на свою позицию...
Они [командование] не позволяют вам срезать крышу с "буханки", как будто это имущество на инвентарном балансе. Итак, вы едете в "буханке", как в гробу - вы не можете ничего видеть или слышть.Личная транспортировка запрещена.
По нас работают в Новотроицком и непосредственном тылу: от ствола и РСЗО до знающих каких-то ракет - мы никогда такого не слышали раньше по звуку. Короче, все пропало.
Никто не понимает, как работать в такой среде.
Хохлы нас трахают, трахают нас по-настоящему сильно.
Если наши не начнут работать ФАБами, так же плотно, как возле Авдеевки, мы не продвинемся дальше."
Щоб звісно зекономити оркам час та ресурси, а також відкрити дорогу на великі міста Сходу. На 13.му році війни тільки the дурень повірить що гопник не доб'є ослаблену жертву, яку так довго добивався, через якесь "чесне слово"...