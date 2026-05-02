7 корпус ДШВ про бої за Покровськ: Ворог тисне з півдня та накопичує техніку, Сили оборони скоординували дії щодо відсічі. ВIДЕО

Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета - витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Окупанти стягують бронетехніку і танки на південь Покровська

Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки та танків.

"Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія РФ зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі"", - йдеться у повідомленні.

Бої за Гришине

Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.

Синхронізація дій Сил оборони

Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності.

Серед ключових питань -ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.

Фокус в обороні - на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику.

Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря.

