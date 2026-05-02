7 корпус ДШВ про бої за Покровськ: Ворог тисне з півдня та накопичує техніку, Сили оборони скоординували дії щодо відсічі. ВIДЕО

Противник продовжує реалізацію задуму щодо захоплення Покровська. Основна мета - витіснення Сил оборони з північних околиць міста з подальшим просуванням у напрямку населеного пункту Шевченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

Окупанти стягують бронетехніку і танки на південь Покровська

Для підтримки наступального потенціалу ворог намагається у південній частині міста наростити присутність бронетехніки та танків.

"Водночас через активні дії на півночі Покровська 76 десантно-штурмова дивізія РФ зазнає суттєвих втрат. Противник залучає резерви, фіксується робота підрозділів "Сомалі"", - йдеться у повідомленні.

Бої за Гришине

Окремо ворог веде активні дії в районі Гришиного, безуспішно намагаючись здійснити маневр із північно-східної частини населеного пункту в напрямку фермерських господарств на північ від Покровська.

Синхронізація дій Сил оборони

Для синхронізації подальших дій з оборони Покровської агломерації командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук провів низку нарад з підрозділами, які діють у смузі відповідальності.

Серед ключових питань -ефективність управління боєм та необхідність підвищення рівня взаємодії.

Фокус в обороні - на контролі повітряного простору, зокрема над Покровськом. Місто противник активно використовує для запуску ударних і розвідувальних безпілотників, що суттєво ускладнює логістику.

Учасники нарад наголосили на необхідності якісної підготовки особового складу до дій в умовах постійної загрози з повітря.

"Український експерт з РЕБ Сергій «Флеш» зараз перебуває в тій зоні, встановлює пасивні приймачі радіосигналів і повідомляє про співвідношення 10:1 прийому українських відеосигналів FPV до російських."

...Російський блогер «Філолог» надає яскравий опис переважаючої української сили в дронах поблизу Покровська:

«Информация с места событий о ситуации на южном участке Покровского направления:
"У нас нет сил, мы не знаем, что еще делать. Небо полностью на стороне [украинцев]. Нельзя отойти дальше 3 км от Селидового, они сжигают все чертовски.
Есть много камиков на оптике, они отслеживают все грунтовые дороги круглосуточно. Просто невозможно произвести ротацию. Мы проходим 18 км. Вопрос воды, еды, бензина стоит остро. Я даже не говорю об отоплении. Ребята буквально замерзают на своих позициях. Нет вообще чем подвезти.
Среди камиков, которые не на оптических приборах, хохол нашел окно, где у нас нет радиоэлектронной борьбы: частоты от 1020 до 2100. И он активно на них работает. Недавно погибли два наших замечательных бойца: они просто не успели на свою позицию...

Они [командование] не позволяют вам срезать крышу с "буханки", как будто это имущество на инвентарном балансе. Итак, вы едете в "буханке", как в гробу - вы не можете ничего видеть или слышть.Личная транспортировка запрещена.
По нас работают в Новотроицком и непосредственном тылу: от ствола и РСЗО до знающих каких-то ракет - мы никогда такого не слышали раньше по звуку. Короче, все пропало.
Никто не понимает, как работать в такой среде.
Хохлы нас трахают, трахают нас по-настоящему сильно.
Если наши не начнут работать ФАБами, так же плотно, как возле Авдеевки, мы не продвинемся дальше."

02.05.2026 12:17 Відповісти
І знову потужна перемога. Зетблогєри мамою клянуться.1:10. Українських дронів в десять раз більше!? Одне не зрозуміло: чому лбз не стоїть хоча б на місці? З такою то всеохоплюючою перевагою в дронах, артилерії, ракетах? Що змушує зсу при такій технічній перевазі повільно, але відступати?
02.05.2026 12:49 Відповісти
А зєльцу вже 4 роки дають завдання, як то здати без бою нашу лінію Оборони. під вивіскою переговорів за мир...
Щоб звісно зекономити оркам час та ресурси, а також відкрити дорогу на великі міста Сходу. На 13.му році війни тільки the дурень повірить що гопник не доб'є ослаблену жертву, яку так довго добивався, через якесь "чесне слово"...
02.05.2026 12:47 Відповісти
 
 