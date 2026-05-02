7-й корпус ДШВ о боях за Покровск: Враг наступает с юга и накапливает технику, Силы обороны скоординировали действия по отражению. ВИДЕО

Противник продолжает реализацию плана по захвату Покровска. Основная цель — вытеснение сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Оккупанты стягивают бронетехнику и танки на юг Покровска

Для поддержания наступательного потенциала враг пытается в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков.

"В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ несет существенные потери. Противник привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали", — говорится в сообщении.

Бои за Гришино

Отдельно враг ведет активные действия в районе Гришино, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.

Синхронизация действий Сил обороны

Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в зоне ответственности.

Среди ключевых вопросов – эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия.

Фокус в обороне — на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город противник активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно затрудняет логистику.

Участники совещаний подчеркнули необходимость качественной подготовки личного состава к действиям в условиях постоянной угрозы с воздуха.

@ (в перекладі):
"Український експерт з РЕБ Сергій «Флеш» зараз перебуває в тій зоні, встановлює пасивні приймачі радіосигналів і повідомляє про співвідношення 10:1 прийому українських відеосигналів FPV до російських."

...Російський блогер «Філолог» надає яскравий опис переважаючої української сили в дронах поблизу Покровська:

«Информация с места событий о ситуации на южном участке Покровского направления:
"У нас нет сил, мы не знаем, что еще делать. Небо полностью на стороне [украинцев]. Нельзя отойти дальше 3 км от Селидового, они сжигают все чертовски.
Есть много камиков на оптике, они отслеживают все грунтовые дороги круглосуточно. Просто невозможно произвести ротацию. Мы проходим 18 км. Вопрос воды, еды, бензина стоит остро. Я даже не говорю об отоплении. Ребята буквально замерзают на своих позициях. Нет вообще чем подвезти.
Среди камиков, которые не на оптических приборах, хохол нашел окно, где у нас нет радиоэлектронной борьбы: частоты от 1020 до 2100. И он активно на них работает. Недавно погибли два наших замечательных бойца: они просто не успели на свою позицию...

Они [командование] не позволяют вам срезать крышу с "буханки", как будто это имущество на инвентарном балансе. Итак, вы едете в "буханке", как в гробу - вы не можете ничего видеть или слышть.Личная транспортировка запрещена.
По нас работают в Новотроицком и непосредственном тылу: от ствола и РСЗО до знающих каких-то ракет - мы никогда такого не слышали раньше по звуку. Короче, все пропало.
Никто не понимает, как работать в такой среде.
Хохлы нас трахают, трахают нас по-настоящему сильно.
Если наши не начнут работать ФАБами, так же плотно, как возле Авдеевки, мы не продвинемся дальше."

02.05.2026 12:17
І знову потужна перемога. Зетблогєри мамою клянуться.1:10. Українських дронів в десять раз більше!? Одне не зрозуміло: чому лбз не стоїть хоча б на місці? З такою то всеохоплюючою перевагою в дронах, артилерії, ракетах? Що змушує зсу при такій технічній перевазі повільно, але відступати?
02.05.2026 12:49
А зєльцу вже 4 роки дають завдання, як то здати без бою нашу лінію Оборони. під вивіскою переговорів за мир...
Щоб звісно зекономити оркам час та ресурси, а також відкрити дорогу на великі міста Сходу. На 13.му році війни тільки the дурень повірить що гопник не доб'є ослаблену жертву, яку так довго добивався, через якесь "чесне слово"...
02.05.2026 12:47
 
 