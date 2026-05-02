7-й корпус ДШВ о боях за Покровск: Враг наступает с юга и накапливает технику, Силы обороны скоординировали действия по отражению. ВИДЕО
Противник продолжает реализацию плана по захвату Покровска. Основная цель — вытеснение сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.
Оккупанты стягивают бронетехнику и танки на юг Покровска
Для поддержания наступательного потенциала враг пытается в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков.
"В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ несет существенные потери. Противник привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали", — говорится в сообщении.
Бои за Гришино
Отдельно враг ведет активные действия в районе Гришино, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.
Синхронизация действий Сил обороны
Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в зоне ответственности.
Среди ключевых вопросов – эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия.
Фокус в обороне — на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город противник активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно затрудняет логистику.
Участники совещаний подчеркнули необходимость качественной подготовки личного состава к действиям в условиях постоянной угрозы с воздуха.
"Український експерт з РЕБ Сергій «Флеш» зараз перебуває в тій зоні, встановлює пасивні приймачі радіосигналів і повідомляє про співвідношення 10:1 прийому українських відеосигналів FPV до російських."
...Російський блогер «Філолог» надає яскравий опис переважаючої української сили в дронах поблизу Покровська:
«Информация с места событий о ситуации на южном участке Покровского направления:
"У нас нет сил, мы не знаем, что еще делать. Небо полностью на стороне [украинцев]. Нельзя отойти дальше 3 км от Селидового, они сжигают все чертовски.
Есть много камиков на оптике, они отслеживают все грунтовые дороги круглосуточно. Просто невозможно произвести ротацию. Мы проходим 18 км. Вопрос воды, еды, бензина стоит остро. Я даже не говорю об отоплении. Ребята буквально замерзают на своих позициях. Нет вообще чем подвезти.
Среди камиков, которые не на оптических приборах, хохол нашел окно, где у нас нет радиоэлектронной борьбы: частоты от 1020 до 2100. И он активно на них работает. Недавно погибли два наших замечательных бойца: они просто не успели на свою позицию...
Они [командование] не позволяют вам срезать крышу с "буханки", как будто это имущество на инвентарном балансе. Итак, вы едете в "буханке", как в гробу - вы не можете ничего видеть или слышть.Личная транспортировка запрещена.
По нас работают в Новотроицком и непосредственном тылу: от ствола и РСЗО до знающих каких-то ракет - мы никогда такого не слышали раньше по звуку. Короче, все пропало.
Никто не понимает, как работать в такой среде.
Хохлы нас трахают, трахают нас по-настоящему сильно.
Если наши не начнут работать ФАБами, так же плотно, как возле Авдеевки, мы не продвинемся дальше."
Щоб звісно зекономити оркам час та ресурси, а також відкрити дорогу на великі міста Сходу. На 13.му році війни тільки the дурень повірить що гопник не доб'є ослаблену жертву, яку так довго добивався, через якесь "чесне слово"...