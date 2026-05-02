7-й корпус ДШВ о боях за Покровск: Враг наступает с юга и накапливает технику, Силы обороны скоординировали действия по отражению. ВИДЕО

Противник продолжает реализацию плана по захвату Покровска. Основная цель — вытеснение сил обороны с северных окраин города с последующим продвижением в направлении населенного пункта Шевченко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7-го корпуса ДШВ.

Оккупанты стягивают бронетехнику и танки на юг Покровска

Для поддержания наступательного потенциала враг пытается в южной части города нарастить присутствие бронетехники и танков.

"В то же время из-за активных действий на севере Покровска 76-я десантно-штурмовая дивизия РФ несет существенные потери. Противник привлекает резервы, фиксируется работа подразделений "Сомали", — говорится в сообщении.

Бои за Гришино

Отдельно враг ведет активные действия в районе Гришино, безуспешно пытаясь осуществить маневр из северо-восточной части населенного пункта в направлении фермерских хозяйств к северу от Покровска.

Синхронизация действий Сил обороны

Для синхронизации дальнейших действий по обороне Покровской агломерации командир 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ бригадный генерал Евгений Ласийчук провел ряд совещаний с подразделениями, действующими в зоне ответственности.

Среди ключевых вопросов – эффективность управления боем и необходимость повышения уровня взаимодействия.

Фокус в обороне — на контроле воздушного пространства, в частности над Покровском. Город противник активно использует для запуска ударных и разведывательных беспилотников, что существенно затрудняет логистику.

Участники совещаний подчеркнули необходимость качественной подготовки личного состава к действиям в условиях постоянной угрозы с воздуха.

