Противник пытается развить наступление и закрепиться возле Гришино и Родинского, - ГВ "Схід"

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Противник продолжает наступление с целью захвата Покровской агломерации. Неся потери, враг постоянно привлекает дополнительные резервы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация в Покровске?

Как отмечается, в Покровске Силы обороны удерживают позиции на северных окраинах города.

В юго-восточной части противник пытается накопить тяжелую технику, в частности артиллерию и танки. Украинские военные выявляют и наносят огневой удар по технике врага. Также продолжается боевая работа по выявлению и уничтожению пунктов управления, позиций операторов БПЛА противника.

Бои за Гришино и Родинское

Обостряется ситуация в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. Противник пытается развить наступление и закрепиться. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят штурмовым группам врага значительные потери, блокируют логистические пути и уничтожают транспорт врага.

Боевые действия на Покровском направлении

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Затышок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее, Новопавловка, Новый Донбасс, Покровск, Удачное и Сергеевка.

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия.

Потери РФ