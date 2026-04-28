Противник пытается развить наступление и закрепиться возле Гришино и Родинского, - ГВ "Схід"

Оккупанты продвинулись в районе Гришино

На Покровском направлении ситуация остается сложной. Противник продолжает наступление с целью захвата Покровской агломерации. Неся потери, враг постоянно привлекает дополнительные резервы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Какова ситуация в Покровске?

Как отмечается, в Покровске Силы обороны удерживают позиции на северных окраинах города.

В юго-восточной части противник пытается накопить тяжелую технику, в частности артиллерию и танки. Украинские военные выявляют и наносят огневой удар по технике врага. Также продолжается боевая работа по выявлению и уничтожению пунктов управления, позиций операторов БПЛА противника.

Бои за Гришино и Родинское

Обостряется ситуация в районе населенных пунктов Гришино и Родинское. Противник пытается развить наступление и закрепиться. Наши подразделения удерживают определенные рубежи, наносят штурмовым группам врага значительные потери, блокируют логистические пути и уничтожают транспорт врага.

Боевые действия на Покровском направлении

В целом, вчера на Покровском направлении наши защитники остановили 52 штурмовых действия агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Затышок, Новое Шахово, Дорожное, Родинское, Мирноград, Новоалександровка, Шевченко, Гришино, Васильевка, Муравка, Молодецкое, Новоподогороднее, Новопавловка, Новый Донбасс, Покровск, Удачное и Сергеевка.

В зоне ответственности группировки нашими подразделениями осуществляется усиленная аэроразведка, дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага и блокировка вражеской логистики, проводятся поисково-ударные действия.

Активно работают подразделения беспилотников и артиллерия.

Потери РФ

  • Наши воины наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. В целом, по предварительным данным, в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются наибольшими - 322 захватчика за прошедшие сутки.
  • Уничтожено более 1300 БПЛА различных типов, поражено 101 единица другого вооружения и техники. В частности, уничтожено 2 ББТ, уничтожено и повреждено 6 единиц артиллерийского вооружения, 46 единиц автомобильного транспорта, 43 - специальной техники, а также поражено 159 укрытий.
  • Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 45 пунктов управления российских БПЛА.

не намагається, а закріплюється і суне далі. досить звиздіти як конашенков, час все доносити правдиво.
28.04.2026 12:48 Ответить
 
 