Оккупанты пытаются закрепиться в западной части Гришино, - 7 корпус ДШВ. ВИДЕО

В зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ противник продолжает стратегическое наступление с целью захвата Покровской агломерации. Неся потери, враг сосредоточен на восстановлении наступательных возможностей и непрерывно пополняет личный состав.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На видео — боевые действия против оккупантов в Покровске и на подступах к городу.

Какова ситуация в Покровске?

Как отмечается, в Покровске Силы обороны удерживают позиции на северных окраинах города.

"В юго-восточной части противник пытается накопить тяжелую технику, в частности артиллерию и танки. Украинские военные выявляют и наносят огневой удар по технике врага. Также продолжается работа по выявлению и уничтожению пунктов управления и позиций операторов БПЛА противника", - говорится в сообщении.

Какова ситуация в Гришино?

Также 7 корпус ДШВ сообщает, что Россия не прекращает давление на Гришино, пытаясь закрепиться в западной части населенного пункта. Действуя небольшими группами через поля и лесополосы, с намерением выйти к окраинам Васильевки и Новоалександровки.

"В то же время штурмовая активность противника сопровождается системными проблемами с логистикой, в частности с поставками продовольствия и медикаментов", — говорится в сообщении.

