Окупанти намагаються закріпитися у західній частині Гришиного, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО
У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ противник продовжує стратегічний наступ для захоплення Покровської агломерації. Зазнаючи втрат, ворог зосереджений на відновленні наступальних спроможностей і безперервно поповнює особовий склад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.
На відео - бойова робота по окупантах у Покровську та на підступах до міста.
Яка ситуація у Покровську?
Як зазначається, у Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста.
"У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки. Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога. Також триває робота з виявлення та знищення пунктів управління і позицій операторів БПЛА противника", - йдеться у повідомленні.
Яка ситуація у Гришиному?
Також 7 корпус ДШВ інформує, що Росія не припиняє тиск на Гришине, намагаючись закріпитися у західній частині населеного пункту. Діючи малими групами через поля та лісосмуги, маючи намір вийти до околиць Василівки та Новоолександрівки.
"Водночас штурмова активність противника супроводжується системними проблемами з логістикою, зокрема з постачанням продовольства та медикаментів", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль