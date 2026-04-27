Окупанти намагаються закріпитися у західній частині Гришиного, - 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

У смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ противник продовжує стратегічний наступ для захоплення Покровської агломерації. Зазнаючи втрат, ворог зосереджений на відновленні наступальних спроможностей і безперервно поповнює особовий склад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр 7 корпусу ДШВ.

На відео - бойова робота по окупантах у Покровську та на підступах до міста.

Яка ситуація у Покровську?

Як зазначається, у Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста.

"У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки. Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога. Також триває робота з виявлення та знищення пунктів управління і позицій операторів БПЛА противника", - йдеться у повідомленні.

Яка ситуація у Гришиному?

Також 7 корпус ДШВ інформує, що Росія не припиняє тиск на Гришине, намагаючись закріпитися у західній частині населеного пункту. Діючи малими групами через поля та лісосмуги, маючи намір вийти до околиць Василівки та Новоолександрівки.

"Водночас штурмова активність противника супроводжується системними проблемами з логістикою, зокрема з постачанням продовольства та медикаментів", - йдеться у повідомленні.

