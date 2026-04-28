Противник намагається розвинути наступ та закріпитися біля Гришиного і Родинського, - УВ "Схід"

На Покровському напрямку ситуація залишається складною. Противник продовжує наступ для захоплення Покровської агломерації. Зазнаючи втрат, ворог постійно залучає додаткові резерви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Яка ситуація у Покровську?

Як зазначається, у Покровську Сили оборони утримують позиції на північних околицях міста.

У південно-східній частині противник намагається накопичити важку техніку, зокрема артилерію та танки. Українські військові виявляють та завдають вогневого ураження по техніці ворога. Також триває бойова робота з виявлення та знищення пунктів управління, позицій операторів БпЛА противника.

Бої за Гришине та Родинське

Загострюється ситуація у районі населених пунктів Гришине та Родинське. Противник намагається розвинути наступ та закріпитися. Наші підрозділи утримують визначені рубежі, завдають штурмовим групам ворога значних втрат, блокують логістичні шляхи та нищать транспорт ворога.

Бойові дії на Покровському напрямку

Загалом, вчора на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Новоолександрівка, Шевченко, Гришине, Василівка, Муравка, Молодецьке, Новопідгороднє, Новопавлівка, Новий Донбас, Покровськ, Удачне та Сергіївка.

У зоні відповідальності угруповання нашими підрозділами здійснюється посилена аеророзвідка, додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога та блокування ворожої логістики, проводяться пошуково-ударні дії.

Активно працюють дронові підрозділи та артилерія.

Втрати РФ