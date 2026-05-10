Враг сосредоточил более ста тысяч личного состава на Покровском направлении, - ГВ "Схід"

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили две попытки захватчиков продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Рай-Александровка и Каленики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Как отмечается, на Краматорском направлении враг совершил одну атаку в направлении Тихоновки.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Иванополья, Плещиевки, Ильиновки, Русина Яра, Новопавловки, Торецкого и Софиевки.

Боевые действия на Покровском направлении

На Покровском направлении, где оккупанты сосредоточили более ста тысяч личного состава, ситуация остается сложной. На этом направлении наши защитники остановили 37 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новоалександровка, Белицкое, Муравка, Затышок, Ивановка, Дорожное, Родинское, Гришино, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоподогородное и в направлении Сергиевки, Новопавловки.

Наши подразделения удерживают обозначенные рубежи, продолжают системное уничтожение врага.

Потери войск РФ

В зоне ответственности УВ "Восток" потери оккупантов остаются наибольшими - 250 захватчиков за последние сутки.

Также, по предварительным данным, было уничтожено более 1590 БПЛА различных типов, поражено 124 единицы другого вооружения и техники. В частности, уничтожены БТР, 30 единиц артиллерийского вооружения, 33 единицы автомобильного транспорта и 54 единицы специальной техники, а также поражено 95 укрытий.

Подразделения группировки войск "Схід" сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 75 пунктов управления российских БПЛА.

