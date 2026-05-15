РФ терміново перекидає резерви після провалу наступу РФ на Гуляйпільському напрямку, - Сили оборони

Кремль терміново перекидає нове поповнення до штурмових підрозділів 5-ї армії після значних втрат на Гуляйпільському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"За даними розвідки, до Ростовської області з тилових районів Російської Федерації прибув транспорт із 320 військовослужбовцями для укомплектування штурмових підрозділів 5-ї армії, яка зазнала значних втрат у боях біля Гуляйполя", - зазначив Волошин.

Він нагадав, що російське командування не виконало поставлених завдань на цьому напрямку та зазнало значних втрат під час спроб наступу.

"Вороже командування, яке отримало завдання до 15 травня захопити Верхню Терсу і Воздвижівку, його не виконало, зазнало втрат, і зараз перекидають туди поповнення з тилових районів", - підсумував речник.

Що передувало?

Раніше військові повідомляли, що російські війська перекидають нові сили та використовують тактику хвильових штурмів на Гуляйпільському напрямку, однак успіхів не мають.

