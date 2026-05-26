РФ пытается прорваться к Орехову в Запорожской области: штурмуют небольшими группами, – Силы обороны

Российские войска ведут интенсивные штурмы в направлении Орехова и Верхней Терсы, пытаясь прорвать оборону волнами небольших штурмовых групп.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

По словам военного, российские оккупационные войска пытаются отрезать Орехов и далее продвигаться в направлении Камышевахи, Вольнянска и Запорожья.

"Это не означает, что они туда дойдут, но они планируют наступать с юга на северо-запад", – сказал Волошин.

Россия сосредоточила на юге до 210 тысяч военных

По его словам, на южном направлении сконцентрировано до 210 тысяч российских военнослужащих. Однако, несмотря на значительное скопление противника, украинским военным удалось остановить наступление оккупантов на всех южных направлениях.

Пресс-секретарь отметил, что россияне формируют штурмовые подразделения в учебных центрах на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской и Донецкой областей, а также в Крыму. После подготовки эти группы перебрасывают на передовую, где оккупанты применяют тактику волновых штурмов высокой интенсивности.

На Гуляйпольском направлении враг использует авиацию

Особенно активными, по словам военного, российские силы остаются на Гуляйпольском направлении.

Перед атаками оккупанты наносят массированные удары по украинским позициям и огневым средствам, в частности с применением авиации, пытаясь разрушить укрепления Сил обороны, после чего отправляют в штурм небольшие пехотные группы.

"Далее небольшие группы по два-три человека начинают частыми порциями забегать. Если на один населенный пункт концентрируются и огневые удары, которые оттесняют защитников с позиций, и частые набеги этих небольших групп, наши дроны не всегда успевают до них долететь, чтобы их уничтожить", – рассказал Волошин.

