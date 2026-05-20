На фронте произошло 177 боевых столкновений: самые ожесточенные бои ведутся на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 20 мая, на фронте произошло 177 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 72 авиаудара, сбросил 230 управляемых авиабомб. Кроме того, задействовал для поражения 5558 дронов-камикадзе и совершил 2297 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боевых столкновения. Противник нанес два авиаудара, сбросил семь КАБ, осуществил 66 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник один раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Старицы.

На Купянском направлении наши защитники остановили две вражеские атаки в направлении населенных пунктов Купянск и Новоосиново.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили 11 попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Дробишево, Диброва, Озерное, Лиман, Ямполь. Два боевых столкновения продолжаются.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили пять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском и Приднепровском направлениях сегодня враг активных действий не проводил.

На Константиновском направлении захватчики совершили 18 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Плещеевки, Торецкого и Кучерова Яра. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении враг совершил 25 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Гришино, Новоалександровка, Покровск, Затишок, Никаноровка, Шевченко, Васильевка, Котлино, Удачное, Молодецкое. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 32 оккупанта и 13 ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной и три единицы специальной техники врага; повреждены две единицы автомобильной техники, шесть орудий и 72 укрытия личного состава противника. Уничтожено 7, подавлено 228 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении оккупанты четыре раза пытались улучшить свое положение, атакуя в районах населенных пунктов Александроград, Ивановка и Калиновское.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 23 атаки оккупантов в сторону населенных пунктов Новое Запорожье, Воздвижовка, Цветковое, Староукраинка, Доброполье, Зализничное, Гуляйпольское, Еленокстантиновка, Чаривное. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении враг проводил две наступательные операции в районах населенных пунктов Щербаки и Степногорск.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

