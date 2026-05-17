На фронте произошло 195 боевых столкновений: больше всего боев на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 17 мая, на фронте произошло 195 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Противник нанес 76 авиационных ударов, сбросил 201 управляемую авиабомбу. Кроме того, привлек для поражения 4851 дрон-камикадзе и произвел 1994 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло четыре боевых столкновения, противник нанес два авиационных удара, применил три управляемых бомбы, осуществил 71 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск, пять из которых – с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Дворичанское, Старица, Ветеринарное и в сторону Терновой, Охримовки и Колодязного. Одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники остановили один вражеский штурм в направлении Петропавловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в направлении населенных пунктов Лиман, Ямполь, Дробышево и Заречное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили одну попытку захватчиков продвинуться вперед в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении враг наступательных действий не производил.

Силы обороны успешно отразили 16 вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Торецкого, Шахово, Софиевки и в направлении Вольного. Еще одно боевое столкновение до сих пор продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 20 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Новоалександровка, Гришино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое и в сторону Мирного и Сергеевки. Три боевых столкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидированы 58 окупантов и 16 ранены; уничтожены четыре единицы автомобильной техники, два укрытия пехоты противника; повреждены три единицы автомобильной техники, один пункт управления БпЛА, одно орудие и 98 укрытий личного состава противника. Уничтожено или подавлено 170 беспилотных летательных аппаратов разных типов.

На Александровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны успешно отразили 19 вражеских атак в районах населенных пунктов Злагода, Варваровка, Доброполье, Еленоконстантиновки и в сторону Нового Запорожья, Воздвижовки, Староукраинки, Зализничного, Гуляйпольского и Чаривного.

На Ореховском направлении враг проводил два наступательных действия в районах Белогорья и Степногорска.

На Приднепровском направлении противник трижды атаковал в сторону Антоновки, получил отпор.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

