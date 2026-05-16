Наиболее горячими направлениями остаются Константиновское, Покровское и Лиманское, - Генштаб

На фронте произошло 263 боевых столкновения. Силы обороны нанесли удары по районам скопления врага, уничтожили технику и ликвидировали более 1200 российских военнослужащих.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по Украине

Вчера противник нанес два ракетных удара с применением двух ракет и 89 авиационных ударов, сбросив 270 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9153 дрона-камикадзе и осуществил 3027 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 55 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов:

Сумская область - Вольная Слобода;

Черниговская область – Карповичи.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес три авиаудара с применением восьми КАБ, осуществил 57 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один - с применением РСЗО. Зафиксировано одно штурмовое действие врага.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в сторону Избицкого, Терновой, Нововасильевки и в районах Старицы, Лимана, Синельниково и Волчанских Хуторов.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в сторону Кондрашовки и Радьковки.

На Лиманском направлении противник 13 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Ставки, Заречное, Ямполь, Новый Мир, Озерное и в сторону Новосергиевки, Дружелюбковки, Лимана, Дибровы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сначала наземным дроном, затем лодкой, после чего передали медикам": операторы "KRAKEN" эвакуировали 4 гражданских в Лиманском районе. ВИДЕО

На Славянском направлении противник четыре раза штурмовал в сторону Рай-Александровки и в районе Закитного.

На Краматорском направлении атаки оккупантов не зафиксированы.

На Константиновском направлении враг совершил 23 атаки в районах населенных пунктов Ильиновка, Плещиевка, Софиевка, Вольное, Степановка, Торецкое, Иванополье и в сторону Константиновки, Новопавловки, Белицкого, Николайполья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский наземный дрон-камикадзе взрывает здание с оккупантами в Константиновке. ВИДЕО

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Затишок, Новоалександровка, Родинское, Белицкое, Гришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филия, Ганновка и Молодецкое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Враг использует гражданскую застройку в Покровске для запуска БПЛА и ведения аэроразведки, — 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

На Александровском направлении противник атаковал один раз в сторону Доброполья.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 33 атаки в районах Прилук, Чаривного, Гуляйпольского, Рыбного и в сторону Доброполья, Злагоды, Нового Запорожья, Приволья, Зализнычного, Цветково, Воздвижковки, Староукраинки, Криничного.

На Ореховском направлении штурмовые действия оккупантов не зафиксированы.

На Приднепровском направлении противник проводил три атаки – в сторону Антоновки и острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

Удары по врагу

Украинские защитники продолжают системное уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения живой силы и техники противника, два пункта управления БПЛА, один склад и еще один важный объект врага.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1230 человек. Также уничтожено два танка, пять боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, два средства ПВО, один самолет, девять наземных робототехнических комплексов, 1865 беспилотных летательных аппаратов, 253 единицы автомобильной и семь единиц специальной техники врага.