Найгарячішими напрямками залишаються Костянтинівський, Покровський і Лиманський, - Генштаб

На фронті відбулося 263 бойові зіткнення. Сили оборони уразили райони скупчення ворога, знищили техніку та ліквідували понад 1200 російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари по Україні

Вчора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет та 89 авіаційних ударів, скинувши 270 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9153 дрони-камікадзе та здійснив 3027 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів:

Сумська область - Вільна Слобода;

Чернігівська область - Карповичі.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав трьох авіаційних ударів із застосуванням восьми КАБ, здійснив 57 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема один - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано одну штурмову дію ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів в бік Ізбицького, Тернової, Нововасилівки та в районах Стариці, Лиману, Синельникового та Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував в бік Кіндрашівки та Радьківки.

На Лиманському напрямку противник 13 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Ставки, Зарічне, Ямпіль, Новий Мир, Озерне та в бік Новосергіївки, Дружелюбівки, Лиману, Діброви.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Спочатку наземним дроном, потім човном, після чого передали медикам": оператори "KRAKEN" евакуювали 4 цивільних на Лиманщині. ВIДЕО

На Слов’янському напрямку противник чотири рази штурмував у бік Рай-Олександрівки та в районі Закітного.

На Краматорському напрямку атаки окупантів не зафіксовані.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки в районах населених пунктів Іллінівка, Плещіївка, Софіївка, Вільне, Степанівка, Торецьке, Іванопілля та в бік Костянтинівки, Новопавлівки, Білицького, Миколайпілля.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український наземний дрон-камікадзе підриває будівлю з окупантами у Костянтинівці. ВIДЕО

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Затишок, Новоолександрівка, Родинське, Білицьке, Гришине, Сергіївка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія, Ганнівка та Молодецьке.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог використовує цивільну забудову в Покровську для запуску БпЛА та ведення аеророзвідки,- 7 корпус ДШВ. ВIДЕО

На Олександрівському напрямку противник атакував один раз в бік Добропілля.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 33 атаки в районах Прилук, Чарівного, Гуляйпільського, Рибного та в бік Добропілля, Злагоди, Нового Запоріжжя, Привілля, Залізничного, Цвіткового, Воздвижівки, Староукраїнки, Криничного.

На Оріхівському напрямку штурмові дії окупантів не зафіксовані.

На Придніпровському напрямку противник проводив три атаки - в бік Антонівки та острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 13 районів зосередження живої сили та техніки противника, два пункти управління БпЛА, один склад та ще один важливий об’єкт ворога.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 1230 осіб. Також знешкоджено два танки, п’ять бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, два засоби ППО, один літак, дев’ять наземних робототехнічних комплексів, 1865 безпілотних літальних апаратів, 253 одиниці автомобільної та сім одиниць спеціальної техніки ворога.