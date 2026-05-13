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"Спочатку наземним дроном, потім човном, після чого передали медикам": оператори "KRAKEN" евакуювали 4 цивільних на Лиманщині. ВIДЕО

Оператори НРК ПБС "KRAKEN" провели унікальну операцію з евакуації цивільних із зони бойових дій на Лиманщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одній із позицій Третього армійського корпусу у прифронтовому місті четверо людей похилого віку звернулися по допомогу з евакуації.

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Бійці "Silver battalion" скоординували операцію для максимально безпечного вивезення місцевих жителів, серед яких була поранена жінка.

Евакуацію провели у три етапи: спочатку людей перевозили наземним дроном, потім човном, після чого передали медикам до лікарні.

Кадрами евакуації бійці поділилися у телеграм-каналі Третього армійського корпусу.

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Автор: 

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