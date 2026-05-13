"Спочатку наземним дроном, потім човном, після чого передали медикам": оператори "KRAKEN" евакуювали 4 цивільних на Лиманщині. ВIДЕО

Оператори НРК ПБС "KRAKEN" провели унікальну операцію з евакуації цивільних із зони бойових дій на Лиманщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на одній із позицій Третього армійського корпусу у прифронтовому місті четверо людей похилого віку звернулися по допомогу з евакуації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бійці "Silver battalion" скоординували операцію для максимально безпечного вивезення місцевих жителів, серед яких була поранена жінка.

Евакуацію провели у три етапи: спочатку людей перевозили наземним дроном, потім човном, після чого передали медикам до лікарні.

Кадрами евакуації бійці поділилися у телеграм-каналі Третього армійського корпусу.

Дивіться також: З Миколаївки на Донеччині евакуювали 25 людей, - поліція. ВIДЕО

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест допоміг вивезти людей із прифронтових територій Харківщини