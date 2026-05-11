З Миколаївки на Донеччині евакуювали 25 людей, - поліція. ВIДЕО
Із Миколаївки на Донеччині евакуювали 25 мешканців.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує поліція Донецької області.
За даними правоохоронців, більшість доріг до міста перебувають під російським вогневим контролем.
У поліції попередили, що найближчим часом в’їзд до Миколаївки можуть обмежити або повністю закрити через погіршення безпекової ситуації.
Кого вдалося евакуювати
Евакуацію проводили екіпажі "Білий янгол" спільно з патрульними та поліцейськими офіцерами громади.
Більшість евакуйованих – люди старшого віку.
Їхні будинки були пошкоджені або розташовані поблизу місць російських ударів.
Що розповідають місцеві
Один із мешканців повідомив, що російська авіабомба влучила поруч із будинком.
"КАБ під вікно прилетів. Ми були в квартирі. Від удару нас викинуло в коридор", – розповів чоловік.
За його словами, його матір отримала травми внаслідок авіаудару.
До початку повномасштабної війни у Миколаївці проживали понад 15 тисяч людей, а в усій громаді – майже 23 тисячі.
