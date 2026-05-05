Із прифронтової Костянтинівки евакуювали поранену жінку, яка самотужки вивезла понад 100 людей

Із прифронтової Костянтинівки евакуювали поранену жінку, яка протягом кількох місяців самостійно рятувала місцевих жителів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник гуманітарної місії "Проліска" Євген Каплін.

Як відбувалася евакуація

Жінка на ім’я Тетяна самотужки вивозила людей з інвалідністю із міста, яке перебуває під постійними атаками російських дронів.

Через так звану "дронову блокаду" транспорт не може заїжджати до Костянтинівки, тому людей доводилося евакуйовувати на візку.

Скільки людей вдалося врятувати

За словами Капліна, Тетяна евакуювала понад 100 осіб.

Переважно це були літні люди та маломобільні мешканці.

Поранення та евакуація

У березні жінка сама дістала поранення під час чергової евакуації.

Спроба вивезти її волонтерами зірвалася через удар російського FPV-дрона по автомобілю місії.

"Унаслідок атаки загинули дві жінки", – повідомив Каплін.

Зрештою поранену доправили до лікарні в Дружківці, де їй надали допомогу.

Яка ситуація в місті

За словами Тетяни, у Костянтинівці залишаються загиблі, а виїзд із міста є вкрай небезпечним через постійні обстріли.

"Єдиний спосіб евакуації – пішки долати 15–20 кілометрів до Дружківки", – зазначив Каплін.

Після лікування в Дружківці жінку планують перевезти до Чернівців для подальшої реабілітації.

