Из прифронтовой Константиновки эвакуировали раненую женщину, которая самостоятельно вывезла более 100 человек
Из прифронтовой Константиновки эвакуировали раненую женщину, которая на протяжении нескольких месяцев самостоятельно спасала местных жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии "Пролисок" Евгений Каплин.
Как проходила эвакуация
Женщина по имени Татьяна самостоятельно вывозила людей с инвалидностью из города, который находится под постоянными атаками российских дронов.
Из-за так называемой "дроновой блокады" транспорт не может заезжать в Константиновку, поэтому людей приходилось эвакуировать на инвалидных колясках.
Сколько людей удалось спасти
По словам Каплина, Татьяна эвакуировала более 100 человек.
В основном это были пожилые люди и маломобильные жители.
Ранения и эвакуация
В марте женщина сама получила ранение во время очередной эвакуации.
Попытка вывезти ее волонтерами сорвалась из-за удара российского FPV-дрона по автомобилю миссии.
"В результате атаки погибли две женщины", – сообщил Каплин.
В итоге раненую доставили в больницу в Дружковке, где ей оказали помощь.
Какова ситуация в городе
По словам Татьяны, в Константиновке остаются погибшие, а выезд из города крайне опасен из-за постоянных обстрелов.
"Единственный способ эвакуации – пешком преодолевать 15–20 километров до Дружковки", – отметил Каплин.
После лечения в Дружковке женщину планируют перевезти в Черновцы для дальнейшей реабилитации.
