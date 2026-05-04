В Николаевке, что в Донецкой области, могут закрыть въезд — эвакуация окажется под угрозой
В ближайшее время въезд в город Николаевка Донецкой области может быть ограничен или полностью закрыт из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Новости Донбасса".
Что изменится для жителей
В случае осложнения ситуации волонтеры не смогут регулярно заезжать в город.
Это приведет к сокращению количества эвакуационных групп и затруднит организованный выезд гражданского населения.
Фактически единственным вариантом для многих жителей может остаться самостоятельная эвакуация.
Какова ситуация сейчас
Еще недавно в Николаевке ежедневно проводили организованную эвакуацию.
Также в город и прилегающие населенные пункты регулярно доставляли гуманитарную помощь.
Сколько людей в громаде
До начала полномасштабного вторжения в Николаевке проживали более 15 тысяч человек.
Всего в громаде проживало почти 23 тысячи человек.
Ухудшение ситуации может существенно повлиять на возможности эвакуации и обеспечения местных жителей необходимой помощью.
