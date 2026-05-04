В Николаевке, что в Донецкой области, могут закрыть въезд — эвакуация окажется под угрозой

В ближайшее время въезд в город Николаевка Донецкой области может быть ограничен или полностью закрыт из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал "Новости Донбасса".

Что изменится для жителей

В случае осложнения ситуации волонтеры не смогут регулярно заезжать в город.

Это приведет к сокращению количества эвакуационных групп и затруднит организованный выезд гражданского населения.

Фактически единственным вариантом для многих жителей может остаться самостоятельная эвакуация.

Какова ситуация сейчас

Еще недавно в Николаевке ежедневно проводили организованную эвакуацию.

Также в город и прилегающие населенные пункты регулярно доставляли гуманитарную помощь.

Сколько людей в громаде

До начала полномасштабного вторжения в Николаевке проживали более 15 тысяч человек.

Всего в громаде проживало почти 23 тысячи человек.

Ухудшение ситуации может существенно повлиять на возможности эвакуации и обеспечения местных жителей необходимой помощью.

