У Миколаївці, що на Донеччині, можуть закрити в’їзд - евакуація опиниться під загрозою
До міста Миколаївка Донецької області найближчим часом можуть обмежити або повністю закрити в’їзд через погіршення безпекової ситуації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Новини Донбасу".
Що зміниться для мешканців
У разі ускладнення ситуації волонтери не зможуть регулярно заїжджати до міста.
Це призведе до скорочення кількості евакуаційних груп і ускладнить організований виїзд цивільного населення.
Фактично єдиним варіантом для багатьох мешканців може залишитися самостійна евакуація.
Яка ситуація зараз
Ще нещодавно у Миколаївці щодня проводили організовану евакуацію.
Також до міста та навколишніх населених пунктів регулярно доставляли гуманітарну допомогу.
Скільки людей у громаді
До початку повномасштабного вторгнення у Миколаївці проживали понад 15 тисяч людей.
Загалом у громаді мешкали майже 23 тисячі осіб.
Погіршення ситуації може суттєво вплинути на можливості евакуації та забезпечення місцевих жителів необхідною допомогою.
