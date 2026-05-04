У Миколаївці, що на Донеччині, можуть закрити в’їзд - евакуація опиниться під загрозою

До міста Миколаївка Донецької області найближчим часом можуть обмежити або повністю закрити в’їзд через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріал "Новини Донбасу".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що зміниться для мешканців

У разі ускладнення ситуації волонтери не зможуть регулярно заїжджати до міста.

Це призведе до скорочення кількості евакуаційних груп і ускладнить організований виїзд цивільного населення.

Фактично єдиним варіантом для багатьох мешканців може залишитися самостійна евакуація.

Читайте: На Донеччині під обстрілами залишаються 8 дітей, - ОВА

Яка ситуація зараз

Ще нещодавно у Миколаївці щодня проводили організовану евакуацію.

Також до міста та навколишніх населених пунктів регулярно доставляли гуманітарну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Евакуація з прифронтових районів Донеччини: у Добропільській громаді залишаються понад 1400 жителів

Скільки людей у громаді

До початку повномасштабного вторгнення у Миколаївці проживали понад 15 тисяч людей.

Загалом у громаді мешкали майже 23 тисячі осіб.

Погіршення ситуації може суттєво вплинути на можливості евакуації та забезпечення місцевих жителів необхідною допомогою.

Читайте також: Темпи евакуації на Донеччині знизилися, нині в зоні активних бойових дій залишаються близько 20 тис. цивільних