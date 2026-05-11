Из Николаевки на Донетчине эвакуировали 25 человек, – полиция. ВИДЕО

Из Николаевки в Донецкой области эвакуировали 25 жителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донецкой области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным правоохранителей, большинство дорог, ведущих в город, находятся под российским огневым контролем.

В полиции предупредили, что в ближайшее время въезд в Николаевку могут ограничить или полностью закрыть из-за ухудшения ситуации с безопасностью.

Читайте: Считала погибшей почти год: 77-летняя женщина, эвакуированная НРК в Лиманском районе, воссоединилась с внучкой. ВИДЕО

Кого удалось эвакуировать

Эвакуацию проводили экипажи "Белый ангел" совместно с патрульными и полицейскими громады.

Большинство эвакуированных – люди пожилого возраста.

Их дома были повреждены или расположены вблизи мест российских ударов.

Читайте также: Из прифронтовой Константиновки эвакуировали раненую женщину, которая самостоятельно вывезла более 100 человек

Что рассказывают местные

Один из жителей сообщил, что российская авиабомба попала рядом с домом.

"Каб прилетел под окно. Мы были в квартире. От удара нас выбросило в коридор", – рассказал мужчина.

По его словам, его мать получила травмы вследствие авиаудара.

До начала полномасштабной войны в Николаевке проживали более 15 тысяч человек, а во всей громаде – почти 23 тысячи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Донецкой области под обстрелами остаются 8 детей, - ОВА