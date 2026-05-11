Из Николаевки на Донетчине эвакуировали 25 человек, – полиция. ВИДЕО
Из Николаевки в Донецкой области эвакуировали 25 жителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Донецкой области.
По данным правоохранителей, большинство дорог, ведущих в город, находятся под российским огневым контролем.
В полиции предупредили, что в ближайшее время въезд в Николаевку могут ограничить или полностью закрыть из-за ухудшения ситуации с безопасностью.
Кого удалось эвакуировать
Эвакуацию проводили экипажи "Белый ангел" совместно с патрульными и полицейскими громады.
Большинство эвакуированных – люди пожилого возраста.
Их дома были повреждены или расположены вблизи мест российских ударов.
Что рассказывают местные
Один из жителей сообщил, что российская авиабомба попала рядом с домом.
"Каб прилетел под окно. Мы были в квартире. От удара нас выбросило в коридор", – рассказал мужчина.
По его словам, его мать получила травмы вследствие авиаудара.
До начала полномасштабной войны в Николаевке проживали более 15 тысяч человек, а во всей громаде – почти 23 тысячи.
