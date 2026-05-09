Считала погибшей почти год: 77-летняя женщина, эвакуированная НРК в Лиманском районе, воссоединилась с внучкой. ВИДЕО

В апреле бойцы 60-й ОМБр спасли в Донецкой области 77-летнюю женщину из "серой зоны", использовав наземный роботизированный комплекс. Впоследствии патронатная служба "Ангелы Тройки" организовала встречу бабушки и внучки, которые из-за войны не виделись четыре с половиной года.

Об этом рассказали в Третьем армейском корпусе, к которому относится 60-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

После 11 месяцев жизни в подвале 77-летняя женщина отправилась на пешую эвакуацию через серую зону — и была спасена бойцами 60-й ОМБр на НРК. Внучка героини считала ее погибшей почти год, пока Третий корпус не опубликовал видео с миссии "Спасти бабушку".

Патронатная служба "Ангелы Тройки" 60-й ОМБр взяла под опеку эвакуированную женщину, а также ее родственников, с которыми она скрывалась от обстрелов. Когда семья получила новое место убежища — "Ангелы" организовали встречу бабушки с внучкой.

Долгожданное воссоединение семьи, разлученной оккупантами, — смотрите в видео.

