Считала погибшей почти год: 77-летняя женщина, эвакуированная НРК в Лиманском районе, воссоединилась с внучкой. ВИДЕО

В апреле бойцы 60-й ОМБр спасли в Донецкой области 77-летнюю женщину из "серой зоны", использовав наземный роботизированный комплекс. Впоследствии патронатная служба "Ангелы Тройки" организовала встречу бабушки и внучки, которые из-за войны не виделись четыре с половиной года.

Об этом рассказали в Третьем армейском корпусе, к которому относится 60-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

После 11 месяцев жизни в подвале 77-летняя женщина отправилась на пешую эвакуацию через серую зону — и была спасена бойцами 60-й ОМБр на НРК. Внучка героини считала ее погибшей почти год, пока Третий корпус не опубликовал видео с миссии "Спасти бабушку".

  • Патронатная служба "Ангелы Тройки" 60-й ОМБр взяла под опеку эвакуированную женщину, а также ее родственников, с которыми она скрывалась от обстрелов. Когда семья получила новое место убежища — "Ангелы" организовали встречу бабушки с внучкой.

Долгожданное воссоединение семьи, разлученной оккупантами, — смотрите в видео.

Патронатная служба
эвакуация (2265) Донецкая область (12253) Краматорский район (1181) Лиман (231) Третий армейский корпус (123) НРК наземный роботизированный комплекс (112)
яка світла бабуся
09.05.2026 16:48 Ответить
💛💙
09.05.2026 16:51 Ответить
молодці оператори.
09.05.2026 16:57 Ответить
Сколько же твари изламали судеб, жизней простых людей, жилья, целей жизненных, учёбы, работы и элементарной простой жизни?! Какой линейкой померять такое?
09.05.2026 17:04 Ответить
Тією, яка виміряє кількість подохлих кацапів
09.05.2026 17:27 Ответить
Ось ще приклад для Світу, що губами плямкає ****** зтютіною для Трампа, і що він на ділі робить в Україні, з 2014 року!! Дамбілі бамбас…
Воєнний злочинець ******, як і його усі попередники, що подохли в камерах ГААГИ!!
09.05.2026 17:17 Ответить
У такому віці такий світлий розум та воля!
09.05.2026 19:45 Ответить
 
 