Вважала загиблою майже рік: 77-річна жінка, евакуйована НРК на Лиманщині, возз’єдналася з онукою. ВIДЕО

У квітні бійці 60-ї ОМБр врятували на Донеччині 77-річну жінку із сірої зони, використавши наземний роботизований комплекс. Згодом Патронатна служба "Янголи Трійки" організувала зустріч бабусі й онуки, які через війну не бачилися 4 з половиною роки.

Про це розповіли в Третьому армійському корпусі, до якого належить 60 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Після 11 місяців життя у підвалі 77-річна жінка вирушила на пішу евакуацію сірою зоною — і була врятована бійцями 60-ї ОМБр на НРК. Онука героїні вважала її загиблою майже рік, поки Третій корпус не опублікував відео з місії "Врятувати бабусю".

  • Патронатна служба "Янголи Трійки" 60-ї ОМБр взяла під опіку евакуйовану жінку, а також — її родичів, з якими вона переховувалася від обстрілів. Коли родина отримала нове місце прихистку — "Янголи" організували зустріч бабусі з онукою.

Довгоочікуване возз'єднання сім'ї, розділеної окупантами, — дивіться у відео.

Патронатна служба Янголи Трійки 60-ї ОМБр возз’єднала евакуйовану жінку з онукою
евакуація Донецька область Краматорський район Лиман Третій армійський корпус НРК наземний роботизований комплекс
яка світла бабуся
09.05.2026 16:48 Відповісти
💛💙
09.05.2026 16:51 Відповісти
молодці оператори.
09.05.2026 16:57 Відповісти
Сколько же твари изламали судеб, жизней простых людей, жилья, целей жизненных, учёбы, работы и элементарной простой жизни?! Какой линейкой померять такое?
09.05.2026 17:04 Відповісти
Тією, яка виміряє кількість подохлих кацапів
09.05.2026 17:27 Відповісти
Ось ще приклад для Світу, що губами плямкає ****** зтютіною для Трампа, і що він на ділі робить в Україні, з 2014 року!! Дамбілі бамбас…
Воєнний злочинець ******, як і його усі попередники, що подохли в камерах ГААГИ!!
09.05.2026 17:17 Відповісти
У такому віці такий світлий розум та воля!
09.05.2026 19:45 Відповісти
 
 