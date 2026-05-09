Вважала загиблою майже рік: 77-річна жінка, евакуйована НРК на Лиманщині, возз’єдналася з онукою. ВIДЕО

У квітні бійці 60-ї ОМБр врятували на Донеччині 77-річну жінку із сірої зони, використавши наземний роботизований комплекс. Згодом Патронатна служба "Янголи Трійки" організувала зустріч бабусі й онуки, які через війну не бачилися 4 з половиною роки.

Про це розповіли в Третьому армійському корпусі, до якого належить 60 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

Після 11 місяців життя у підвалі 77-річна жінка вирушила на пішу евакуацію сірою зоною — і була врятована бійцями 60-ї ОМБр на НРК. Онука героїні вважала її загиблою майже рік, поки Третій корпус не опублікував відео з місії "Врятувати бабусю".

Патронатна служба "Янголи Трійки" 60-ї ОМБр взяла під опіку евакуйовану жінку, а також — її родичів, з якими вона переховувалася від обстрілів. Коли родина отримала нове місце прихистку — "Янголи" організували зустріч бабусі з онукою.

Довгоочікуване возз'єднання сім'ї, розділеної окупантами, — дивіться у відео.

