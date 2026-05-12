Червоний Хрест допоміг вивезти людей із прифронтових територій Харківщини

Український Червоний Хрест долучився до евакуації мешканців із прикордонних територій Харківської області.

Загалом із небезпечних населених пунктів вдалося вивезти 17 людей, серед яких двоє дітей.

Евакуація з прифронтових громад

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працював разом із рятувальниками, поліцією, медиками та представниками громад. Евакуація відбувалася із населених пунктів Золочівського та Великобурлуцького напрямків, які розташовані поблизу лінії бойових дій.

Вдалося вивезти 17 людей, серед яких – двоє дітей віком п’ять та 16 років

До операції було залучено понад 100 людей, включно з екстреними службами та гуманітарними організаціями. Це дозволило швидко організувати виїзд людей із небезпечної зони.

Допомога у транзитному центрі Харкова

Після евакуації людей доставили до транзитного центру у Харкові. Там їх зареєстрували, надали тимчасове житло та необхідну гуманітарну допомогу.

Також евакуйовані отримали подальший супровід та підтримку від фахівців і партнерських організацій.

Операція проводилася за підтримки міжнародних структур, зокрема гуманітарних агентств ООН та медичних і координаційних організацій.

