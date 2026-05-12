Червоний Хрест допоміг вивезти людей із прифронтових територій Харківщини

Український Червоний Хрест долучився до евакуації мешканців із прикордонних територій Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про цей йдеться у повідомленні організації у Фейсбуці.

Загалом із небезпечних населених пунктів вдалося вивезти 17 людей, серед яких двоє дітей.

Евакуація з прифронтових громад

Загін швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Харківській області працював разом із рятувальниками, поліцією, медиками та представниками громад. Евакуація відбувалася із населених пунктів Золочівського та Великобурлуцького напрямків, які розташовані поблизу лінії бойових дій.

Вдалося вивезти 17 людей, серед яких – двоє дітей віком п’ять та 16 років

До операції було залучено понад 100 людей, включно з екстреними службами та гуманітарними організаціями. Це дозволило швидко організувати виїзд людей із небезпечної зони.

Допомога у транзитному центрі Харкова

Після евакуації людей доставили до транзитного центру у Харкові. Там їх зареєстрували, надали тимчасове житло та необхідну гуманітарну допомогу.

Також евакуйовані отримали подальший супровід та підтримку від фахівців і партнерських організацій.

Операція проводилася за підтримки міжнародних структур, зокрема гуманітарних агентств ООН та медичних і координаційних організацій.

Раніше ми повідомляли, що на окремих територіях Нікопольського району Дніпропетровщини оголосили обов'язкову евакуацію.

евакуація (2517) МКЧХ Червоний Хрест (406) Харківська область (2690)
Миру всім!
Рятуйте мирняк! Допомагайте олин обному, це важливо
12.05.2026 23:31 Відповісти
ну хоч щось з того Хреста Червоного
12.05.2026 23:35 Відповісти
це як грінпіс, за кіта душу покладу!
а люди?
та які там люди? - кіти!
12.05.2026 23:39 Відповісти
Кити!
13.05.2026 09:02 Відповісти
ніколи не розумів,
нашо чяс коментаря з "відповісти" поруч?
відкриваються однаково в тій самій точці.
та і не моє це діло...
12.05.2026 23:46 Відповісти
Кацапи запустили у прифронтову зону свою розвідку під виглядом ЧХ. До недавніх пір про цю організацію в Україні не було чути,та й цей випадок-виклюючення,а не система.
13.05.2026 08:34 Відповісти
Тільки в сюжеті не МКЧХ, а Червоний Хрест України(ТЧХУ), працює всередині України, всеукраїнська гуманітарна громадська організація....думаю навряд чи вони співпрацюють з ворогом
13.05.2026 09:20 Відповісти
 
 