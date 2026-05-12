Красный Крест помог вывезти людей с прифронтовых территорий Харьковщины
Украинский Красный Крест присоединился к эвакуации жителей приграничных территорий Харьковщины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении организации в Facebook.
Эвакуация из прифронтовых громад
Отряд быстрого реагирования Украинского Красного Креста в Харьковской области работал совместно со спасателями, полицией, медиками и представителями громад. Эвакуация проходила из населенных пунктов Золочевского и Великобурлукского направлений, расположенных вблизи линии боевых действий.
Удалось вывезти 17 человек, среди которых – двое детей в возрасте пяти и 16 лет.
К операции было привлечено более 100 человек, включая экстренные службы и гуманитарные организации. Это позволило быстро организовать выезд людей из опасной зоны.
Помощь в транзитном центре Харькова
После эвакуации людей доставили в транзитный центр в Харькове. Там их зарегистрировали, предоставили временное жилье и необходимую гуманитарную помощь.
Также эвакуированные получили дальнейшее сопровождение и поддержку от специалистов и партнерских организаций.
Операция проводилась при поддержке международных структур, в частности гуманитарных агентств ООН, а также медицинских и координационных организаций.
Рятуйте мирняк! Допомагайте олин обному, це важливо
а люди?
