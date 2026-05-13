"Сначала наземным дроном, затем лодкой, после чего передали медикам": операторы "KRAKEN" эвакуировали 4 гражданских в Лиманском районе. ВИДЕО

Операторы НРК ПБС "KRAKEN" провели уникальную операцию по эвакуации гражданских лиц из зоны боевых действий в Лиманском районе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одной из позиций Третьего армейского корпуса в прифронтовом городе четверо пожилых людей обратились за помощью в эвакуации.

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Бойцы "Silver battalion" скоординировали операцию для максимально безопасного вывоза местных жителей, среди которых была раненая женщина.

Эвакуацию провели в три этапа: сначала людей перевозили наземным дроном, затем лодкой, после чего передали медикам в больницу.

Кадрами эвакуации бойцы поделились в Telegram-канале Третьего армейского корпуса.

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