Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 347 620 осіб (+1 230 за добу), 11 937 танків, 42 133 артсистем, 24 574 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 347 620 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб
  • танків – 11 937 (+2) од.
  • бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.
  • артилерійських систем – 42 133 (+48) од.
  • РСЗВ – 1 788 (+0) од.
  • засоби ППО – 1 381 (+2) од.
  • літаків  – 436 (+1) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 397 (+9) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.
  • крилаті ракети – 4 626 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.
  • спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.

армія рф Генштаб ЗС ліквідація знищення
Топ коментарі
+19
Минув 4469 день москальсько-української війни.
326!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1230! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та НРК норм, ППО, НРК та логістика файно, спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 347 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
16.05.2026 08:30 Відповісти
+13
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
16.05.2026 07:35 Відповісти
+9
О,орків додалося до бєссмєрдного полка більше))певно дронарів,котрі 1500 дронів недавно по багатоповерхівках Уераїни запустмли.
16.05.2026 07:18 Відповісти
16.05.2026 07:18 Відповісти
16.05.2026 07:35 Відповісти
16.05.2026 08:30 Відповісти
І літачок!!! ✈️

Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
16.05.2026 08:53 Відповісти
Це про Бе-200. Непоганий літачок... Був... Головна "ізюминка" - міг не тільки сідать на воду, але й в режимі "глісади" зачерпувать воду з відкритих водойм, яку використовувать для гасіння пожеж... Тепер гасіння "об'єктів "туапсе" та "шесхаріс", стає утрудненим ще більше...
Цікаво - чого не пишуть про вертоліт Ка-26? Його "накрили" там же. Мабуть, удар був, але не спалили. Він стояв під сіткою. Відео показало сам момент атаки, а далі зображення пропало...
16.05.2026 09:49 Відповісти
Членоградська волость-це файно!
16.05.2026 08:55 Відповісти
+пепелац😀
16.05.2026 09:07 Відповісти
Взагалі-то, подібні "ніші" повинні закриваться "гратками", чи суцільним накриттям. Це робиться як для безпеки прохожих, так і для запобігання потраплянню атмосферних опадів (снігу, дощу), до фундаменту будинків... Але це - не для Росії...
16.05.2026 09:53 Відповісти
Сьогодні без РСЗВ зате з літачком
Арта 6 468 стволів з початку року - 6 462 ствола за весь 23 рік
16.05.2026 10:42 Відповісти
 
 