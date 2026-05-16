Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 347 620 осіб (+1 230 за добу), 11 937 танків, 42 133 артсистем, 24 574 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 347 620 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.04.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 347 620 (+1 230) осіб
- танків – 11 937 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 574 (+5) од.
- артилерійських систем – 42 133 (+48) од.
- РСЗВ – 1 788 (+0) од.
- засоби ППО – 1 381 (+2) од.
- літаків – 436 (+1) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 397 (+9) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 293 323 (+1 865) од.
- крилаті ракети – 4 626 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 96 793 (+253) од.
- спеціальна техніка – 4 191 (+7) од.
326!!! одиниць знищеної техніки, 1! пєпєлац та 1230! чумардосів за день.
Броня мінімум, арта та НРК норм, ППО, НРК та логістика файно, спецтехніка супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 347 000 це більше ніж все міське населення Ленінградської області.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Цікаво - чого не пишуть про вертоліт Ка-26? Його "накрили" там же. Мабуть, удар був, але не спалили. Він стояв під сіткою. Відео показало сам момент атаки, а далі зображення пропало...
Арта 6 468 стволів з початку року - 6 462 ствола за весь 23 рік