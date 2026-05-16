Враг совершил 23 атаки на Покровском направлении, всего на фронте - 195 боестолкновений, - Генштаб

Всего с начала суток на фронте произошло 195 боевых столкновений. Наиболее активным остается Покровское направление.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 16 мая, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 182 управляемые авиабомбы. Кроме того, задействовал для поражения 5768 дронов-камикадзе и осуществил 2226 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 16 боестолкновений, противник нанес пять авиационных ударов, применил десять управляемых бомб, осуществил 80 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, четыре из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Радьковка, Гранив, Избицкое и Старица. Одно боестолкновение продолжается.

На Купянском направлении наши защитники остановили два вражеских штурма в районах населенных пунктов Новоосиново и Подолы.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили семь попыток захватчиков продвинуться в районах населенных пунктов Степовое, Новый Мир, Ставки, Дробышево, Ямполь и Озерное.

На Славянском направлении Силы обороны успешно отразили три попытки захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное и Рай-Александровка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Никифоровка.

Силы обороны успешно отразили одиннадцать вражеских штурмов на Константиновском направлении вблизи Константиновки, Иванополья, Ильиновки и Степановки.

На Покровском направлении враг совершил 23 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Вольное, Кучеров Яр, Золотой Колодязь, Новое Шахово, Белицкое, Гришино, Васильевка, Новониколаевка, Родинское, Новоалександровка, Бойковка, Сергеевка и Молодецкое.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении ликвидировано 46 оккупантов и 14 ранено; уничтожено 11 единиц автомобильной и 8 единиц специальной техники врага, одна станция радиоэлектронной борьбы и одно укрытие пехоты; повреждено три единицы автомобильной техники, три пушки и пять пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Уничтожено или подавлено 250 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

По данным Генштаба, на Александровском и Ореховском направлениях враг сегодня не проводил наступательных действий.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло семнадцать атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Верхняя Терса, Злагода, Гиркое, Крынычное, Староукраинка, Гуляйпольское и Чаривное.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили две штурмовые атаки в направлении Антоновки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.