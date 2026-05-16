Россияне не могут проникнуть в Купянск, но попыток не оставляют, - Трегубов
Войска РФ не останавливают интенсивные штурмы в районе Купянска Харьковской области, но их пехотные группы не могут проникнуть в сам город.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Что известно
Пресс-секретарь отметил, что на левом берегу реки Оскол ситуация сложнее, чем возле села Голубовка на правом берегу. Войска РФ предпринимают активные попытки инфильтрации и используют большое количество дронов и артиллерии.
РФ не использует технику
Он отметил, что оккупанты сейчас не проводят штурмы с привлечением тяжелой или легкой военной техники из-за угрозы ударов беспилотниками.
"У нас нет таких посадок, деревьев, чтобы они могли эффективно прикрыть атаку большого количества бронетехники", - сказал Трегубов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль