Россияне не могут проникнуть в Купянск, но попыток не оставляют, - Трегубов

Войска РФ не останавливают интенсивные штурмы в районе Купянска Харьковской области, но их пехотные группы не могут проникнуть в сам город.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом рассказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Что известно

Пресс-секретарь отметил, что на левом берегу реки Оскол ситуация сложнее, чем возле села Голубовка на правом берегу. Войска РФ предпринимают активные попытки инфильтрации и используют большое количество дронов и артиллерии.

РФ не использует технику

Он отметил, что оккупанты сейчас не проводят штурмы с привлечением тяжелой или легкой военной техники из-за угрозы ударов беспилотниками.

"У нас нет таких посадок, деревьев, чтобы они могли эффективно прикрыть атаку большого количества бронетехники", - сказал Трегубов.

