Новини Бої на Куп’янському напрямку
745 1

Росіяни не можуть проникнути в Куп’янськ, однак спроб не полишають, - Трегубов

Ситуація в Куп’янську

Війська РФ не припиняють інтенсивних штурмів біля Куп'янська Харківської області, однак їхні піхотні групи не можуть проникнути в саме місто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Що відомо

Речник зазначив, що на лівобережжі річки Оскол ситуація складніша, ніж біля села Голубівка на правому березі. Війська РФ здійснюють активні спроби інфільтрації та використовують велику кількість дронів та артилерії.

РФ не використовує техніку

Він зауважив, що окупанти нині не проводять штурмів із залученням важкої чи легкої військової техніки через загрозу ударів безпілотниками.

"У нас немає таких посадок, дерев, щоб вони могли ефективно прикрити атаку великої кількості бронетехніки", - пояснив Трегубов.

Для розуміння ситуації в Куп'янску і навколо нього не треба слухати Трєгубова і йому подібних. https://storymaps.arcgis.com/stories/36a7f6a6f5a9448496de641cf64bd375 Interactive Map: Russia's Invasion of Ukraine
