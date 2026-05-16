Росіяни не можуть проникнути в Куп’янськ, однак спроб не полишають, - Трегубов

Війська РФ не припиняють інтенсивних штурмів біля Куп'янська Харківської області, однак їхні піхотні групи не можуть проникнути в саме місто.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це розповів речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Що відомо

Речник зазначив, що на лівобережжі річки Оскол ситуація складніша, ніж біля села Голубівка на правому березі. Війська РФ здійснюють активні спроби інфільтрації та використовують велику кількість дронів та артилерії.

РФ не використовує техніку

Він зауважив, що окупанти нині не проводять штурмів із залученням важкої чи легкої військової техніки через загрозу ударів безпілотниками.

"У нас немає таких посадок, дерев, щоб вони могли ефективно прикрити атаку великої кількості бронетехніки", - пояснив Трегубов.

